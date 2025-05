Viadana conquista la finale scudetto: sfida a Petrarca Padova o Rovigo

Missione compiuta per Viadana, che conquista l’accesso alla sesta finale scudetto della sua storia da quando è stata introdotta la formula della partita secca. Un traguardo speciale, perché è anche la seconda finale consecutiva, a coronamento di una stagione regolare dominata sin dalla prima giornata. Ora resta da conoscere l’ultima rivale sulla strada del titolo: sarà ancora una volta il Petrarca Padova, come un anno fa, oppure il Rovigo, a caccia di rivincita. La risposta arriverà oggi alle 16, con il ritorno della semifinale: i padovani partono da un +5 maturato all’andata. La certezza, intanto, è che il 31 maggio allo Stadio Lanfranchi di Parma, Viadana sarà protagonista. E potrà farlo con piena fiducia nei propri mezzi dopo aver archiviato senza problemi la semifinale di ritorno contro il Valorugby. Il 28-19 finale non racconta l’andamento di un match in realtà senza storia, già indirizzato nei primi 40 minuti. A fare la differenza è stato l’impatto: quattro mete nei primi 35 minuti, firmate da Quattrini, Locatelli, Bronzini e Ciofani, tutte trasformate con regolarità da Farias, per un 28-0 che ha chiuso virtualmente i giochi. Reggio Emilia ha provato una reazione d’orgoglio, ma il divario era ormai troppo ampio.

VIADANA-VALO REGGIO EMILIA 28-19 (28-0).

Alessandro Luigi Maggi