Viadana sfida Valorugby: semifinale scudetto al Mirabello

Viadana, si parte. Dopo la finale dello scorso anno, la squadra mantovana lancia un nuovo assalto allo scudetto, e oggi dalle 16 sarà semifinale di andata contro il Valorugby. Una gara complessa, contro un avversario ostico che dista solo quaranta chilometri, in un Mirabello che sarà certamente un’arma in più per i padroni di casa. Viadana è forte del primato alla fine della stagione regolare e della gara casalinga al ritorno. Nessun assente per i mantovani: "Siamo arrivati finalmente alla parte più bella ed emozionante della stagione. Questo sabato con il Valorugby sarà sicuramente una partita molto dura, soprattutto dal punto di vista fisico – le parole del capitano Tommaso Jannelli –. Abbiamo avuto due settimane per prepararci al meglio, la squadra è pronta e non vede l’ora di scendere in campo. Saranno 80 minuti che dovremo affrontare come se fosse una finale e in cui dovremo dare tutto per onorare il lavoro di un anno intero. Sono convinto che al Mirabello sarà quasi come giocare in casa, troveremo i nostri tifosi pronti a supportarci come hanno sempre fatto e a essere il sedicesimo uomo in campo". Ventitré i confronti diretti tra i due club nel massimo campionato, con un sostanziale equilibrio che vede avanti di una sola vittoria il Viadana (12-11).

Nel corso della regular season di quest’anno una vittoria per parte. Il 18 gennaio allo Zaffanella finì con un netto 48-0 per i gialloneri, mentre al Mirabello il 27 aprile è finita 45-10 per i reggiani. In campo ci sarà come estremo il giovane Simone Brisighella, sulle ali la coppia Matias Sauze-Alesssandro Ciofani. Ecco dunque la formazione che scenderà in campo al Mirabello per la semifinale d’andata: Brisighella, Sauze, Morosini, Jannelli (C), Ciofani, Roger Farias, Baronio, Ruiz, Wagenpfeil, Boschetti, Marchiori, Catalano, Oubiña R., Dorronsoro, Oubiña A. A disposizione: Quattrini, Fiorentini, Mignucci, Locatelli, Casasola, Di Chio, Madero, Ciardullo. La corsa scudetto ha inizio, Viadana vuole essere ancora protagonista, questa volta per il bersaglio grosso.