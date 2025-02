Viaggio tra le curiosità a cinque cerchi. Campioni e scrittori, è un’Olimpiade grandi firme

L’onda delle Olimpiadi non si placa mai, neanche quando i Giochi sono distanti qualche mese nel passato, come Parigi, o un anno nel futuro come Milano-Cortina. Memorie Olimpiche-Storie di campioni e di spettatori (Succedeoggi Libri, pp. 148, 16 Euro) è un bel tributo collettivo firmato da quindici scrittori sul tema dei Giochi a cinque cerchi, che esce in ristampa. Le firme sono quelle di Gianni Cerasuolo, Loretto Rafanelli, Valentina Fortichiari, Pasquale Di Palmo, Alberto Fraccacreta, Filippo La Porta, Corradino Mineo, Marco Vitale, Gabriella Mecucci, Giuseppe Grattacaso, Flavio Fusi, Paolo Vanacore, Giuliano Compagno, Arturo Belluardo e Valeria Viganò, i protagonisti sono alcuni atleti mitici come Carlo Airoldi, Dorando Pietri, Johnny Weissmuller (il Tarzan del cinema in bianco e nero), Annibale Frossi, Jesse Owens, Armin Hary, Mohamed Alì, Abebe Bikila, Abdon Pamich, Dick Fosbury, Marcello Fiasconaro, Mark Spitz, Pietro Mennea, il Settebello e Iosefa Idem.

Qualcuno potrebbe pensare che sia facile occuparsi di nomi di questo livello, in realtà il volume si dedica non solo alle gesta sportive, ma alla scoperta delle figure umane. Da Airoldi che andò a piedi da Milano ad Atene (imbarcandosi a Corfù) percorrendo oltre 1.300 km per partecipare ai Giochi del 1896, e una volta arrivato in Grecia non fu ammesso alla gara perché accusato di essere un professionista, a Dorando Pietri che fu sorretto da Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes, quando cadde a pochi metri dall’arrivo dei Giochi di Londra e per questo fu squalificato. Dalle lezioni di nuoto che Weissmuller volle trascrivere in un manuale, al tedesco Armin Hary che dopo i successi come velocista specializzato nel ’rubare’ sui tempi di reazione fece anche il calciatore, il decatleta e il venditore di apparecchi radiotelevisivi a Francoforte, finendo in prigione per una truffa ai condomini, fino al rivoluzionario Dick Fosbury che invento la tecnica di salto in alto ancora oggi usata da tutti, ma considerata un’eresia quando la portò in pedana per primo.