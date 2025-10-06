Vince la Gran Bretagna, Italia ottava. Bucci è l’unica soddisfazione azzurra nella League di Barcellona

Alla domanda se sia più conveniente essere i più fragili delle otto "superpotenze" oppure i migliori del resto del mondo, rispondiamo che il primo caso consente di gareggiare contro con le migliori nazioni, facendo crescere il proprio livello tecnico, stimolando l’intero settore del salto ostacoli e gli sponsor. Ieri l’Italia ha chiuso ottava su nove team la finale della League: Martinengo-Delta Del’Isle (8/19), Camilli-Chacareno Ps (0/4), Bucci-Hantano (4/0), Casadei 4 (in seconda manche partono solo 3 binomi). Ha vinto la Gran Bretagna (8/8 nelle due manche) grazie al miglior tempo davanti all’ Irlanda (8/8), terza la Germania (8/13). Seguono Belgio (10/12), Usa (8/16), Olanda (4/20), Francia (8/21), Italia (8/23) e Spagna (20/12).

Quanto scritto non è arrampicarsi sui vetri dopo l’esito deludente ma l’auspicio a perseverare sulla strada intrapresa: la squadra è unita, i componenti sono autentici campioni, hanno cavalli di qualità, ma troppo pochi. Solo due settimane prima della finale il team ha perso Chatolinue, il cavallo di Pisani, venduto per un’offerta che non si poteva rifiutare. E poi ci manca De Luca, in convalescenza dopo l’infortunio alla clavicola. Basta un contrattempo e il risultato non rende merito al reale potenziale del team. Finché non si costituirà un nucleo di sponsor in grado di trattenere i cavalli migliori, il nostro salto ostacoli avrà sempre il fiato corto. Per fortuna restare tra le "superpotenze" non dipende dal risultato di questa finale ma dal punteggio nel ranking Fei dei nostri migliori sei cavalieri. E comunque una soddisfazione c’è stata: Piergiorgio Bucci (3° nel GP su Kiss Me Faboulesse) (nella foto) è risultato il cavaliere con più netti nell’intero circuito.

Paolo Manili