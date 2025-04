Vince la livignasca a San Pellegrino. Galli in trionfo, conquista il terzo tricolore

Jole Galli si conferma la regina in Italia dello skicross femminile con il terzo titolo tricolore (dopo quelli del 2022 e 2023) conquistato sulla pista “Monzini Park“ di Passo San Pellegrino (Tn). La ventinovenne livignasca del Centro Sportivo Carabinieri, presentatasi ai nastri di partenza nei panni della favorita, ha tenuto fede al pronostico precedendo nella big final la trentina Andrea Chesi e l’austriaca Katrin Ofner, mentre la medaglia di bronzo a livello di campionato italiano è andata al collo della padrona di casa Nathalie Bernard, quarta al traguardo. Galli ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza, la stessa che le ha consentito di concorrere ai massimi livelli anche in Coppa del mondo, conclusa al quarto posto nella generale.

Arrivata nel 2021 allo skicross direttamente dallo sci alpino dove faceva parte del gruppo di Coppa Europa, Jole stava cominciando a ingranare con un bronzo nella gara a squadre dei Mondiali georgiani di Bakuriani quando, nel dicembre 2023, si è procurata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro proprio nel primo appuntamento stagionale. Uno stop che avrebbe abbattuto chiunque, ma non lei che ha puntato su sé stessa per arrivare da protagonista alle prossime Olimpiadi Invernali che si disputeranno proprio sulle piste dove è cresciuta. E così, dopo avere saltato l’intera stagione, si è presentata ai nastri di partenza di questa annata con le massime motivazioni e i risultati si sono visti: due trionfi (proprio a Passo San Pellegrino e a Gudauri) e sei podi complessivi, accompagnati da un’altra medaglia di bronzo iridata settimana scorsa sulle nevi svizzere in Engadina, ancora nella prova a squadre, dove ha messo a segno una rimonta pazzesca nel finale dopo avere preso il cambio dal compagno Yanick Gunsch. Lombardi protagonisti anche nella gara maschile, dove il bergamasco Federico Tomasoni ha preceduto Gunsch e l’altro orobico Edoardo Zorzi.S.D.S.