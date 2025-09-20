Vincenzo Annese è il ct dell’Afghanistan dopo aver allenato in 12 paesi e 4 continenti "In Italia non c’erano sbocchi per me». "Vado in giro per il mondo inseguendo il mio sogno»

L’allenatore con la valigia. Potrebbe essere il titolo di un film ma è in realtà descrive la carriera e l’animo da giramondo di Vincenzo Alberto Annese. Quarantuno anni, dodici dei quali passati sulle panchine di tutto il mondo. Perché se si dà una rapida occhiata alla carriera dell’allenatore pugliese, si nota subito una cosa: l’Italia manca, o meglio c’è ma è una parentesi diversa della sua avventura dall’altra parte del campo. Con fischietto e lavagnetta, Annese è stato in Lituania, Lettonia, Estonia ma anche Kosovo, Palestina, Ghana e ancora India, Belize, Nepal e ora Afghanistan, come CT della nazionale. E ci perdonerà se abbiamo dimenticato alcuni dei paesi in cui ha lasciato anche un piccolo segno del suo calcio ma con una carriera così, è difficile far girare veloce il mappamondo.

Mister, com’è arrivato qui?

"Non vedevo sbocchi, volevo fare l’allenatore da quando facevo il preparatore atletico. Allora sono dovuto andare all’estero per confrontarmi con professionisti che mi prendevano in considerazione. Ho cominciato un po’ in sordina, poi piano piano sono riuscito a ritagliarmi i miei spazi e a vincere campionati, coppe, quindi sono sicuro di aver fatto la scelta giusta".

E l’Italia?

"Magari se fossi rimasto sarei diventato lo stesso un allenatore. Chissà".

La bandierina sul planisfero lì manca?

"Vorrei fare il capo allenatore proprio in Italia. Perché allenare non basta, soprattutto se sei stato sempre all’estero. Se torni sei costretto a vincere. Questa è la realtà del calcio internazionale, ma è anche la realtà del calcio italiano, dove si prendono spesso decisioni affrettate".

C’è un tecnico a cui si ispira?

"Ad Andria ho avuto Vincenzo Cosco che è morto qualche anno fa. Era un vincente, un gran motivatore e mi rivedo molto in lu. In Serie A mi piacciono Davide Nicola e Antonio Conte per la sua qualità tattica, per il suo modo di dare e chiedere tutto. E’ quello che voglio dei miei".

Cos’è il calcio per lei?

"È vita. Mi alzo e vivo 24 ore di calcio. È dare sempre il massimo in qualsiasi cosa, in qualsiasi esercitazione. È quello che sto trasmettendo ed è bello se un ragazzo va via da un torneo o una partita con qualcosa in più".

Cosa vuol dire essere un allenatore italiano all’estero?

"Come stranieri si ha sempre pressione perché bisogna portare risultati. Credo che gli allenatori italiani abbiano davvero qualcosa in più, portano cose innovative ma a volte non vengono capiti. Vedi Simone Inzaghi: a livello internazionale in quattro anni ha fatto due finali di Champions League, qualcosa di stratosferico. In Italia no ma all’estero parlano di lui come un divo del calcio".

Perché l’Afghanistan?

"È ricco di potenzialità e di giocatori importanti. Arrivano da vari campionati europei, credo che siamo l’unica nazione che ha giocatori sparsi in tutto il mondo, anche in Canada, in Australia. L’Afghanistan ha sicuramente una tecnica di base notevole e anche fisicità maggiore rispetto ad altre nazioni in cui ho lavorato. C’è tanto da costruire e lavorare ma ci sono le premesse per fare bene".

Come sta lavorando?

"Siamo spesso in Arabia Saudita perché non abbiamo un campo regolamentare per le partite. Sono partito dal mettere ordine ma sto lavorando anche su aspetti fisici e tecnici. Quando non ci sono partite o tornei visiono giocatori, viaggio tantissimo per vedere anche da vicino potenziali convocabili".

C’è qualcosa che la sorprende ancora?

"L’Africa, lì c’è ancora tanta fantasia e un bacino di calciatori incredibili che spesso non riescono a sfondare. Ghana, Camerun, Nigeria, Liberia. Noi in Europa cerchiamo ragazzini che sappiano subito giocare a due tocchi ma lì ci sono fisicità e velocità fuori dal comune. Anche in Palestina c’è un grande potenziale".

Un luogo delicato?

"Non voglio parlare di politica. Però quando ho allenato lì ho scoperto un buon livello di calcio che viene oscurato per vari motivi, però sicuramente i palestinesi hanno una squadra che ha qualità, tecnica di base sin da piccoli. Adesso purtroppo sono in questa situazione, però si sa che loro sanno davvero giocare bene".

Il gioco secondo Annese, in tre parole?

"Semplicità, risultato ed equilibrio. Perché si fanno tante teorie e schemi ma spesso le cose semplici sono le più efficaci. Il risultato è quello che conta sempre alla fine e a me piace stare in equilibrio. Una squadra che non ne ha può essere forte, ma magari perderà tante partite".