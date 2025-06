Virginia Iaccarino conquista il podio al Trofeo Smania Idee Casa a Martellago

Essendo residente a Sospirolo in provincia di Belluno, la under 23 Virginia Iaccarino brillante portacolori dell’Aromitalia 3T Vaiano ha disputato la prova valevole per il titolo regionale veneto, il "Trofeo Smania Idee Casa", gara open svoltasi a Martellago, in provincia di Venezia. L’atleta, già protagonista con una serie di brillanti piazzamenti, ne ha colto ancora un altro nella prova veneta, salendo meritatamente sul terzo gradino del podio al termine dell’incertissimo sprint che ha deciso la competizione. La Iaccarino con questo ulteriore piazzamento ha conquistato il titolo regionale veneto per la sua soddisfazione personale e quella del presidente della società di Vaiano Stefano Giugni e dei due direttori sportivi Paolo Baldi e Matteo Ferrari. Alla gara veneta valevole per il titolo Under 23, hanno preso parte 162 atlete su 18 giri di un circuito di km 6,600 quasi completamente pianeggiante. Da segnalare che la gara è stata neutralizzata dalla giuria per alcuni minuti, per permettere il soccorso di alcune atlete rimaste coinvolte in una caduta, tra le quali anche la junior della formazione pratese, la toscana Emma Franceschini.

Antonio Mannori