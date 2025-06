Virtus Bologna: Ivanovic elogia la squadra nonostante l'assenza di Clyburn e Polonara

Nel ventre del Forum, Ivanovic stoppa i sorrisi. Clyburn non dovrebbe esserci nemmeno domani. Ma domani, appunto, è un altro giorno. E si vedrà. E il tecnico montenegrino si gode la solidità mentale del gruppo. Che prima della palla a due si ritrova senza Will e Polonara. Ma in campo, una volta che si gioca, si trova se non a meraviglia almeno con grande personalità.

"Dopo la prima partita – commenta Ivanovic – avevo detto che bisognava essere pronti per giocare cinque gare combattute. E ora dico che dobbiamo essere pronti per giocare ancora due sfide combattute, vicine nel punteggio. Questa volta lo siamo stati. Siamo stati migliori di gara-due".

Poi si sofferma sul problema muscolare di Clyburn. "Recuperare Will? Credo sia molto difficile, vediamo giorno per giorno. Questa volta abbiamo provato, ma non è stato possibile. Cordinier ha fatto una gran partita? Credo che tutta la squadra abbia giocato una grande partita, è stato un lavoro di squadra, una vittoria del gruppo".

E al gruppo, via social, si unisce Polonara. I leoni da tastiera ironizzano sulla sua assenza. Achille non ci sta e replica con un post. "Guardare la partita da casa e non essere al Forum a combattere con i ragazzi per me è terribile. Posso piacere o non piacere come giocatore, ma non accetto che mi venga detto di essere poco professionale. Con questo scrivete pure quello che vi pare... Onestamente me ne frega il giusto. Ah, dimenticavo... La salute prima di tutto! Forza Virtus".

Deciso, determinato. Polonara proverà a stringere i denti, come ha sempre fatto durante la sua esperienza all’ombra delle Due Torri, per raggiungere quel traguardo che, almeno in Italia, ha sempre e solo sfiorato.

a. gal.