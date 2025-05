Virtus Bologna ottiene licenza triennale in Eurolega e sfida Milano nei playoff

Triennale di Eurolega per la Virtus. Squadra e organizzazione concentrata sulla serie di semifinale playoff che inizia domani alle Segafredo Arena contro l’Armani Milano, società che invece si sta muovendo sul mercato e a livello di diplomazia, in vista della prossima stagione.

Se il presente si chiama infatti Milano, con la sfida agli ex Giampaolo Ricci, Nico Mannion e sopratutto il tecnico Ettore Messina, il futuro della Virtus, almeno per i prossimi tre anni, si chiama Eurolega.

Gli azionisti di Eurolega hanno votato l’estensione della competizione a 20 squadre. Tra queste, per il prossimo triennio, ci sarà anche la società presieduta da Massimo Zanetti che al pari di Valencia, Monaco, Partizan e Stella Rossa Belgrado ha ricevuto una licenza triennale, mentre a Dubai è stato concesso un pass quinquennale.

Tra le squadre della prossima Eurolega entra anche l’Hapoel Tel Aviv vincitrice dell’Eurocup, mentre viene confermata una licenza annuale a Parigi. Queste le decisioni degli azionisti dell’Eurolega che hanno confermato la massacrante formula del girone unico che prevede 38 partite di stagione regolare, a cui aggiungere play in e play off e a cui la Virtus dovrà sommare anche Supercoppa, Coppa Italia, campionato e successi playoff a livello nazionale.

Si prospetta quindi una stagione lunga e intensa per la Virtus che a conti fatti dovrà allungare e ringiovanire il proprio roster visti i tantissimi impegni che l’attendono.

Se la squadra e coach Dusko Ivanovic sono a lavoro in vista della sfida con Milano di domani per gara 1 dei playoff scudetto, sul fronte mercato il direttore generale Paolo Ronci sta continuando a muoversi per consolidare il roster in vista della prossima stagione.

Chiuso per il ventunenne Saliou Niang, letteralmente esploso nelle ultime due stagioni a Trento, tanto da essere uno dei giovani prospetti più interessanti a livello nazionale, la Virtus Segadredo sembra essere vicinissima a chiudere anche con un altro giovane di belle speranze come Davide Casarin.

Ventidue anni compiuti solo una settimana fa, figlio del presidente della Reyer e vicepresidente Federale Federico, Davide dovrebbe essere lasciato libero dal club veneto.

Giovane ma già con un buona esperienza alle spalle, Casarin andrebbe ad inserirsi nel contesto di una Virtus che vorrebbe ringiovanire il suo parco giocatori. Se il futuro della Virtus parla di Eurolega e di mercato, il presente bianconero è tutto ed esclusivamente rivolto alla serie di semifinale playoff contro Milano.

Sarà una Virtus al completo, guidata da Daniel Hackett, che con una super prova con Venezia ha confermato il suo eccellente momento e che da ex vorrà sicuramente provare a fare lo sgambetto a Milano.

Ivanovic darà minuti in più anche a Toko Shengelia che contro la Reyer Venezia ha fatto di tutto per scendere in campo con il bel risultato che tutti noi sappiamo.

Contro l’Olimpia servirà una prova fatta di cuore, carattere e determinazione, oltre al tifo della Segafredo Arena, per fare valere quel fattore campo fortemente voluto e meritatamente ottenuto dalla Virtus grazie al primo posto in stagione regolare, ottenuto in extremis con il successo sudato nell’ultima gara contro Trapani.