Virtus Bologna vicina al 17° scudetto: Zanetti e Ivanovic guidano la squadra

di Alessandro GalloBOLOGNALa Virtus è davvero vicina allo scudetto numero 17 della sua storia, dopo quello conquistato quattro anni fa, contro l’Olimpia Milano. E se sarà scudetto, sarà in chiave Massimo Zanetti: scudetti a sorpresa. Che la Virtus vince, quando sembra sull’orlo del tracollo. Quattro anni fa, a Milano, sembrava un’impresa disperata. E così, ripensando a questi playoff, vengono alla mente sia gara-cinque con Venezia (-9 a cinque minuti dalla fine) sia i musi lunghi e preoccupati dopo gara-due con Milano. Complice anche l’infortunio di Clyburn. Will non c’è, così come Polonara e Ndour, ma la Virtus è un’orchestra perfetta. Ci manca solo che Dusko Ivanovic indossi il tight e prenda la bacchetta per dirigere i suoi ragazzi ed è 2-0 perché, forse, Brescia ha già fatto mille miracoli (mai dare, però, per finito Peppe Poeta) e perché l’assenza di Ndour è pesante.

Al confronto la Virtus appare leggera. Quasi che, anziché novanta partite disputate in stagione, fosse agli inizi del campionato. Forse si farà da parte, tra pochi giorni, Toko Shengelia, destinazione Barcellona. Ma il guerriero georgiano sembra avere tra le mani la spada laser e un coraggio fuori dal comune. Ma non c’è solo lui.

Bologna avanti 17-11, poi Brescia sorpassa, 20-21. E’ uno dei rari sussulti - poi 29-30 e 31-32 - perché i bianconeri hanno mille vite. Brescia non trova la quadra perché Amedeo Della Valle, il bomber, si sognerà anche di notte la figura di Daniel Hackett, assatanato, implacabile. Come se fosse capace di togliergli non solo la luce, ma anche il respiro l’ossigeno. La Virtus vola sul 53-40 grazie a una tripla di Pajola, che ieri ha festeggiato le 500 presenze. Controbreak di 0-10 e partita riaperta. Riaperta? Macché, tripla dell’onnipresente Akele (un ex) la Virtus scappa e Brescia non la vede più. Sotto gli occhi dell’ex nonché Nba Simone Fontecchio la Virtus è 2-0. E martedì sera, a Brescia, può chiudere i conti. E chiudere in gloria la stagione più bizzarra della storia recente, tra dimissioni di coach, amministratori delegati dimissionati e un gruppo che, nelle difficoltà, si è esaltato. Seguendo il totem Shengelia.