Vittoria quasi leggendaria. Che meraviglia tifare viola!

La forza che nasce della difficoltà? Quel tasso superiore di coraggio e avventura che consegna la congiuntura disperata? Chissà. Di certo in una serata dove tutto sembrava contro, una straordinaria Fiorentina d’emergenza trova energia e intelligenza tattica per portare a casa una vittoria cosmica, quasi leggendaria. Schierata a specchio con i nerazzurri in un 5-3-2 mai usato prima, la squadra viola non ha quasi mai messo il pullman davanti a De Gea ma ha saputo ripartire spesso, colpendo con lucidità. Una vittoria del carattere e dell’intuizione, con Parisi formidabile manifesto di tutto ciò e un sentimento da squadra che si è fatta collettiva. Bravi tutti, bravo Palla. Ora: non si sa se questa vittoria segni una ripartenza tattica destinata a prolungarsi nel tempo o se resti l’esperimento felice di una gara. Di certo ieri è stata una di quelle serate nelle quali si può affermare con orgoglio: che meraviglia tifare Fiorentina.