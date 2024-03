Vittozzi quanto basta: è regina delle nevi. Quarta a Oslo, ma la Coppa del mondo è sua

Luce azzurra nella bufera di Oslo-Holmenkollen. Lisa Vittozzi lotta quanto basta per tornare regina delle nevi: la 29enne di Sappada ha chiuso in quarta posizione la 15 chilometri della terzultima tappa del circuito mondiale, garantendosi per la terza volta (in cinque anni) la Coppa del mondo nella specialità individuale, precedendo di 165 punti la scandinava Ingrid Landmark Tandrevold. L’azzura fa subito autocritica: "In questa gara ho commesso un errore di troppo, forse non sono stata completamente concentrata al poligono, ma ho limitato bene i danni sugli sci". Resta comunque un traguardo storico che si aggiunge al palmares della 29enne: "Ho centrato un altro grande obiettivo per questa stagione e sono contenta di questo trofeo, il terzo nell’individuale sui quattro che ho conquistato. L’anno prossimo mi conentrerò per vincerne un altro in un’altra specialità". L’acuto più bello di Vittozzi nell’individuale quest’anno in Svezia. L’azzurra, il 23 novembre aveva conquistato la prima posizione sulle nevi di Oestersund. Per lei nove podi in questa stagione, per due volte è salita sul gradino più alto, due secondi e cinque terzi posti nelle varie specialità.

Non è stata una gara facile per la sappadina, parte bene, con un passo solo leggermente più lento rispetto alle migliori e al primo poligono non sbaglia, uscendo in linea con una posizione da podio. Al secondo poligono Vittozzi cerca di scatenare l’attacco con una serie molto veloce, ma commette un errore ed esce con 1’17″4 dalla Braisaz, che guida senza errori. L’errore più pesante per Lisa è quello al terzo poligono, che la fa arretrare in classifica, ma la sappadina non molla e non sbaglia più e, complici gli errori delle avversarie e la sua velocità sugli sci, si ritrova nelle quote alte della classifica. Buona gara per Hannah Auchentaller, che chiude al 20/o posto con 2 errori e 2’41″4 di ritardo, ed è 26/a Samuela Comola, anche lei con 2 errori e 3’08″4 di gap. Sono più attardate Michela Carrara, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi.

Vittozzi ancora in corsa anche nella classifica generale a 721 punti. Graduatoria dove invece avanza Tandrevold – salita a 809 punti –, contro i 725 di Braisaz e i 721 di Vittozzi.

Gabriele Tassi