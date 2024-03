Vittozzi, regina senza paura. "Al poligono niente stress. La vittoria della Coppa? Una gara con me stessa”

Via le ansie e le paure quando spara la regina del poligono. Lisa Vittozzi ha domato l’adrenalina dell’imprevisto e si è portata a casa la Coppa del mondo generale di biathlon grazie a una sicurezza al tiro ritrovata. "Quando sparo mi si abbassa lo stress", dice lei. E in effetti a 29 anni, chiude la stagione con un 93,1% senza pari: nessun vincitore della Sfera di cristallo era mai arrivato così in alto. Merito di un lavoro fisico e di testa, di una svolta messa in campo con Aiace Rusciano, già mental coach di Milan e Chievo. Un cambio di rotta per l’atleta dei carabinieri vincitrice di una Coppa del Mondo generale, quattro Coppe di specialità, due ori mondiali e un bronzo olimpico, piombata in un periodo nero a fine 2019, quando sfiorò la grande sfera di cristallo.

Qualche anno fa la sua percentuale al tiro era precipitata al 60%, ora è tranquillamente sopra il 90% che ha fatto per mettersi in tasca la Coppa?

"E’ stato fatto un grande lavoro, non tanto sulla parte del tiro (anche se pure quella ha avuto qualche cambiamento nella meccanica). Ma tanto ha fatto la parte mentale: ho vinto la gara con me stessa e i miei pensieri: tutto quello che mi portavo dietro e condizionava le percentuali al tiro".

Da dove si inizia?

"Tramite delle rilevazioni abbiamo tenuto d’occhio la respirazione, cercando di capire come reagiva il cervello al poligono".

Il tiro è un momento chiave, entrano in gioco la fatica e l’ansia di sparare in fretta e bene?

"In realtà a me quando sparo si abbassa lo stress. Con la carabina in mano sono abbastanza calma. Ciò che è emerso dai grafici sono le interferenze, le distrazioni, per questo abbiamo lavorato per liberare testa dai pensieri negativi".

Questa coppa ha un sapore particolare per come è arrivata. A poche gare dalla fine era staccata di 73 punti da Tandrevold, per qualcuno può essere uno svantaggio incolmabile, lei cosa si è detta?

"Ci ho sempre creduto fin dall’inizio. Dopo la tappa di Oslo, dove ho conquistato la Coppa individuale avevo voglia di vincere, ho dato tutto quello che avevo. In vista dell’appuntamento americano avevo ancora energie e mi sono detta che avrei fatto del mio meglio, e sono rimasta quasi sorpresa di vincere due gare, anche se nella sprint sapevo di poter fare bene. L’inseguimento invece era una gara difficile da gestire perché ero a 7 punti dalla generale, ero nervosa".

Qual è il segreto dietro la vittoria di un trofeo?

"Continuità e intelligenza. Nulla va lasciato al caso. A inizio stagione sono stata un po’ sfortunata con i malanni. A quel punto ho cercato di gestire tutto in maniera furba: ho partecipato a gare anche stando male, con grande costanza".

Qualche tempo fa disse che si sentiva "una nullità" se le cose andavano male, cosa è cambiato da allora?

"Ho semplicemente realizzato che lo sport è una parte della mia vita ma non è tutto. Se volevo tornare al top dovevo farmi un piacere personale, anche se in me c’è sempre l’ambizione di vincere. Quando riesci ad affrontare lo sport con divertimento e poi guardi il risultato lo vivi meglio. Il segreto è arrivare in fondo soddisfatti e pensare di aver fatto il massimo, questo mi ha aiutato tutta la stagione".

Nel mirino...tanto per restare in tema, ci sono le Olimpiadi. A cosa si punta?

"Prima in mezzo ci sono le stagioni, che sono sempre importanti per fare sempre qualcosa in più e migliorarsi. A Milano-Cortina l’obbiettivo è ovviamente l’oro".

Lisa oltre il Biathlon: che altro sport le piace?

"Amo il tennis e lo pratico anche".

E chi tifa?

"Sinner, mi piace come atleta e come vive lo sport".

Lisa oltre il Biathlon/2: cosa fa quando non gareggia?

"Sono una persona molto sportiva, perciò quando non mi alleno...mi alleno, praticando qualche disciplina, per esempio il tennis. Amo stare all’aria aperta e poco lo shopping, ad accompagnarmi c’è sempre la musica di artisti come Calcutta e Salmo".