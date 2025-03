Volley a2 donne: 17. Clai, al PalaRuggi arriva Altino per la salvezza

Al PalaRuggi (ore 17) la Clai gioca con Altino maglia nera della Pool Salvezza dove le ultime quattro classificate retrocedono direttamente in B1. Una partita da vincere per tenersi lontano dal quartultimo posto attualmente occupato da Casalmaggiore che è a due lunghezze, in mezzo fra le casalesi e le imolesi ci sono Castelfranco e Lecco a quota 21. Il match con Altino è una di quelle partite dove c’è solo un risultato, e sono i tre punti da mettere in cassaforte senza se e senza ma. Lo sanno bene i due allenatori imolesi Speek e Benedetti, l’hanno ribadito alla squadra in settimana. A Imola arriva la formazione abruzzese, solo 10 punti conquistati fino a questo momento, ma il passato conta poco.

Le gare: Casalmaggiore-Offanengo, Castelfranco-Albese, Lecco-Concorezzo, Mondovì-olbia.

La classifica: Offanengo 35; Albese 31; Olbia 29; Clai Imola 22; Castelfranco e Lecco 21; Casalmaggiore 20; Mondovì e Concorezzo 15; Altino 10.