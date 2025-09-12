Volley. Altotevere, Alpini ci crede: "Possiamo bissare l’impresa»

Sta per volgere al termine un’altra settimana molto impegnativa di preparazione al campionato di serie A3 maschile per la rinnovata ed ambiziosa Ermgroup San Giustino. Gli altotiberini perseguono il miglioramento della condizione atletica e dell’intesa con i nuovi giocatori, tra quelli che si stanno ambientando nella nuova realtà c’è anche lo schiacciatore Matteo Alpini.

"Ho trovato un bel gruppo e stiamo faticando sodo, come è giusto che sia. Per me personalmente, nessun problema fisico, anche se mi sono dovuto fermare un paio di giorni a causa di qualche linea di febbre. Adesso, tutto è nuovamente a posto, al momento stiamo alternando la palestra con il lavoro anaerobico – racconta – . È un ambiente che mi sta piacendo, il luogo è tranquillo e la società che qui mi ha voluto è una garanzia. Ho conosciuto la serie A2 ma non ancora la A3, per cui sono davvero curioso di capire cosa mi aspetta. Certa è una cosa, la voglia di mettersi in evidenza vale anche per me, ma credo che sia una cosa normale. Ancora non è facile stabilire quale tipo di ruolo potremo esercitare noi, ma avverto buone sensazioni e quindi abbiamo tutti i mezzi per bissare l’impresa dell’anno passato".

L’atleta di origine pratese, 24 anni compiuti lo scorso 24 agosto, è uno di quelli da cui ci si aspetta molto. Domani sarà giornata di festa nel rione Mattonata a Città di Castello; ci sarà anche la presentazione della squadra biancoazzurra alle 21,30 in piazza delle Tabacchine.

Alberto Aglietti