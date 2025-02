Volley. Bartoccini-Bisonte Firenze: stasera la sfida verità. Per le Black Angels in palio una fetta di salvezza

Ci siamo: è il giorno verità. Oggi si gioca una delle gare più importanti della stagione: la Bartoccini MC Restauri Perugia riceve stasera la visita de Il Bisonte Firenze. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.30 al PalaBarton Energy. L’importanza della sfida è ben sintetizzata dalla classifica che dice Perugia e Roma terzultime a quota 16, Firenze penultima a 15 e Talmassons ultima con 13 punti. Ricordiamo che le ultime due classificate al termine della regular season retrocedono direttamente in A2. Una vittoria sarebbe quindi fondamentale per le Black Angels per fare un bel passo verso la salvezza.

Nel gruppo c’è la consapevolezza che ci sarà da soffrire e che andrà dato il 100 %, con il tecnico Andrea Giovi che ha dichiarato di non volere troppe ansie da risultato. Il Bisonte si presenta a Pian di Massiano dopo sette sconfitte consecutive, un cambio in panchina con l’avvicendamento tra Bendandi e il suo vice Chiavegatti e l’inserimento nel roster della centrale Indy Baijens, prelevata dalle fila di Scandicci. Difficile fare qualsiasi pronostico, anche se le Black Angels potranno contare sull’appoggio del pubblico di casa che il club chiama a raccolta.

Per quanto riguarda le formazioni di partenza, Firenze dovrebbe schierarsi con Battistoni e Malual in diagonale, Butigan e Baijens al centro e Davyskiba e Nervini in banda. Il libero è Leonardi. Coach Giovi risponderà quasi certamente con Ricci al palleggio, Nemeth in posto due, Bartolini e Cekulaev sotto rete e la coppia Traballi – Gardini a schiacciare. Libero e capitano Imma Sirressi.

Probabili formazioni

Bartoccini MC Restauri Perugia: Ricci – Nemeth, Bartolini – Cekulaev, Traballi – Gardini, Sirressi (L). All.: Giovi. Ass.: Marangi

Il Bisonte Firenze: Battistoni – Malual, Butigan – Baijens, Davyskiba – Nervini, Leonardi (L). All.: Chiavegatti. Ass.: Mitti

Arbitri: Alessandro Cerra – Alessandro Rossi