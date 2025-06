Volley Campionati interprovinciali. Team Lunigiana regina. Suo il titolo più atteso

Il Volley Team Lunigiana under 13 femminile firma una giornata storica conquistando sul Pala Sport "Mario Spadoni" in via Aldo Moro a Borgo a Buggiano, il titolo interprovinciale Massa Carrara, Lucca, Pistoia. Le ragazze dell’Under 13 Femminile superano nella finalina le padrone di casa del Borgo a Buggiano con un secco 0-2 frutto dei parziali (23-25;17/25) con una prestazione solida, ribaltando una partenza in salita e dominando il primo set, per poi chiudere con carattere anche il secondo.

Nel tardo pomeriggio il sestetto lunigianese nuovamente sul parquet delle pistoiesi nella bellissima battono la favorita alla vittoria finale Aglianese al termine di una partita al cardiopalma. Dopo un set vinto e uno perso, il tie-break vede capitan Eva Giannetti e compagne prendere il comando nei momenti decisivi e chiudere 15-13 grazie a un finale impeccabile. Due partite diverse ma unite dallo stesso spirito: determinazione, qualità e cuore.

La squadra giallonera affidata all’ex capitano del Lunezia Piergiorgio Vignali che si è avvalso delle complicità fattive del "guru" Alfeo Bragoni e del suo secondo Bruno Bucchioni si prende la scena e porta a casa una vittoria indimenticabile. Al termine della straordinaria cavalcata la squadra è stata premiata dal dirigente regionale toscano federale con una Coppa in cristallo e per ogni atleta una medaglia ricordo per l’impresa centrata. I Complimenti alla squadra anche da parte del presidente Manuel Buttini che ha festeggiato il mezzo secolo di vita insieme a loro.

"Una vittoria frutto di una programmazione che ha preso piede due anni fa –afferma la storia del sodalizio Lunigianese Bragoni –. Il giusto premio, frutto di tanto lavoro e applicazione". "Le ragazze – sostiene coach Vignali –, sono state protagoniste di un ottimo percorso e autrici di due belle prestazioni che confermano la crescita e la solidità del movimento". Queste le protagoniste: Chiara Alibeaj, Elisa Bastoni, Alessia Botta, Camilla Fornesi, Eva Giannetti, Carolina Giovannini, Martina Giusti, Daniele Kuci, Diana Lombardi, Beatrice Sarti, Giulia Simonelli, Bianca Vallerini.