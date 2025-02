Volley femminile. Vittoria senza repliche per il Podenzana Tresana. Capitan Cuffini e Musetti costruiscono ogni azione

lunezia

LUNEZIA VOLLEY: Vernazza, Cecchini, Bencaster, Signego, Baldassini, Siviglia, Massa, Zolesi, Marchi, liberi Carta e Nesci.

ARREDAMENTI LORENZELLI ELISA GROUP PODENZANA TRESANA: Cuffini 1, Musetti 1, Lavarra 14, Sorrentino 2, La Mattina 2, bartoli 11, Leoncini 3, Giannoni V. 8, Erta 2, Orsetti 1, Signorini 1, liberi Giannoni F. e Tonarelli.

ARBITRO: D’Arcangelo Desireé.

SET: 17-25 in 23 minuti / 13-25 in 21 / 16-25 in 22.

MASSA - Al Palabologna di Sarzana nessun problema per il Podenzana Tresana come il risultato testimonia. Per la cronaca podenzano-tresanesi con capitan Cuffini e Musetti in costruzione con Lavarra e talvolta Sorrentino in diagonale, centrali Bartoli e La Mattina in alternanza con Leoncini, di banda Veronica Giannoni ed Erta avvicendandiosi con Orsetti e Signorini. Lunezia Volley con Vernazza e Cecchini alzatrici con Bencaster opposto, in mezzo Signego e Baldassini, all’ala Massa e Siviglia scambiandosi con Marchi e Zolesi. Questi poi gli altri “score” in quella che, nel Girone di Levante della prima divisione femminile ligure, era il 12esimo turno: Admo Lavagna-Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore 2-3, Lunezia-Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana 0-3, Mesco Queirolo Levanto-Futura Ceparana 1-3, Psm Rapallo-Vdm S. Stefano Magra 3-0 e Rainbow La Spezia-Sestri Levante 1-3.

La conseguente classifica con le tresano-podenzanesi quarte; Elsel Spezia punti 33, Le Fuoritempo Tecnocasa S. Salvatore 32, Sestri Levante 28, Admo Lavagna 27, Podenzana Tresana e Arredo 24, Futura Ceparana 20, Rainbow Sp 14, Vdm Santo Stefano Magra 12, Psm Rapallo 11, Mesco Queirolo Levanto 5, Lunezia Volley 0.