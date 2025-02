Volley In C sconfitta indolore per Massa Carrara. Gli apuani chiudono la regular season al 3° posto

Kabel Prato

3

Massa Carrara

0

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini, Bandinelli, Civinini, Conti, Corti, Mazzinghi, Meoni, Nincheri, Noferi, Pezzoli, Postiferi, Sottani, Trancucci, Villani. All. Novelli.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Arbitri: Gronchi e Bambusa.

Parziali: 25-8, 25-19, 25-22.

PRATO – La Pallavolo Massa Carrara ha chiuso la regular season in malo modo, perdendo nettamente in casa della seconda in classifica. Si è trattata di una sconfitta indolore visto che gli apuani, complice il contemporaneo stop della Grandi Turris Pisa, hanno mantenuto il terzo.

"Abbiamo incontrato una squadra ostica – ha commentato lo schiacciatore Alessandro Mosca – con delle ottime individualità che non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco. Sicuramente non è il risultato che ci saremmo aspettati rispetto anche alla settimana d’allenamento che abbiamo affrontato. Ora serve resettare e ripartire, con la consapevolezza che ogni sconfitta può essere un’opportunità per crescere. Testa alta e duro lavoro per voltare pagina".