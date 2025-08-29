Volley, in serie b primi giorni di lavoro per la compagine diretta da cei. rosa rafforzata con l’arrivo di nuovi acquisti. Massa Carrara, incontro in municipio per affrontare la questione legata agli “spazi”

Ha iniziato a sudare in palestra la Pallavolo Massa Carrara che quest’anno sarà chiamata a difendere i colori della città nel campionato di Serie B. Il confermato tecnico Luca Cei ha svolto i primi due giorni di allenamento con la nuova squadra al Palazzetto dello Sport di Massa e da ieri si è spostato alla palestra del Cinquale. Il coach, assistito nel suo lavoro dal vice Ferruccio Capone e dal preparatore atletico Giuseppe Cantoni, ha alle sue dipendenze al momento 14 giocatori. In organico come opposti ci sono il confermato Mattia Briglia e Gionatan Lazzeri, salito dalla Prima Divisione, mentre la batteria dei centrali è composta dai giocatori di casa Filippo Nannini, Francesco Passino ed Achille Rustighi. In attacco sono arrivati i nuovi acquisti Marco Lucarelli e Matteo Marini ad affiancarsi all’apuano Alessandro Mosca. Completano il roster Giorgiev Boris Yankov e Giacomo Pardi, entrambe facce nuove, al palleggio ed i liberi Alessio Bibbiani (confermato) ed Alessio Diridoni (ex Migliarino). Al gruppo sono aggregati tre giovani del vivaio che faranno poi la spola tra Serie D e Under 19. Si tratta del palleggiatore Saverio Gallo, della banda Marco Molini e di Francesco Frugoni (attualmente infortunato). Gli allenamenti proseguiranno nelle prossime settimane alternandosi tra Palazzetto, Cinquale e Don Milani.

In data odierna è in programma un incontro tra il presidente Alessandro Maneschi e l’assessore allo sport Roberto Acerbo per definire un piano sinergico e di supporto con l’amministrazione comunale ed affrontare anche la questione spazi. La Pallavolo Massa Carrara ha anticipato che domenica 5 ottobre, ad una settimana dall’avvio del campionato maschile di Serie B, verrà effettuata la presentazione della squadra che sarà anche l’occasione per evidenziare l’ambizioso progetto di collaborazione tra Pallavolo Massa Carrara, Robur Massa e Pallavolo Aghinolfi.

Gianluca Bondielli