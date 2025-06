Volley. La città abbraccia la Sir Perugia: "È stata una stagione perfetta»

Notte magica per la Sir Susa Vim Perugia in piazza IV Novembre, con la cattedrale di San Lorenzo alle spalle, la fontana Maggiore a fianco e palazzo dei Priori di fronte: il palco della Champions Night ha infiammato la notte dell’acropoli. Un fiume umano ha gremito corso Vannucci regalando alla città uno spettacolo indimenticabile. A un mese e un giorno da quel 18 maggio, quando la squadra ha conquistato il titolo di Campione d’Europa, le emozioni sono riesplose con forza, colore, gioia in una notte incredibile.

Lo spettacolo è iniziato proprio lungo il corso principale della città, dove la tifoseria ha sfilato in corteo, avanzando verso il palco, con il presidente Gino Sirci insieme alla presidente della Regione dell’Umbria, Stefania Proietti, al sindaco della città di Perugia, Vittoria Ferdinandi e all’assessore comunale allo sport, Pierluigi Vossi. Per la prima volta il club bianconero ha festeggiato nel cuore della città una stagione iniziata col piede giusto e conclusa al meglio.

Le due coppe di questa stagione sono state le vere protagoniste sul palco, in una serata che è stata un susseguirsi di musica e festa con tutti i membri del club rimasti ancora a Perugia. Wassim Ben Tara, Seba Solè, Oleh Plotnytskyi, Max Colaci, Yuki Ishikawa e Francesco Zoppellari sono stati acclamati dal pubblico e si sono trattenuti per tutta la festa. Una festa condivisa anche con tutto lo staff tecnico bianconero: da coach Angelo Lorenzetti con Massimiliano Giaccardi e Andrea Piacentini e il preparatore atletico Sebastian Carotti. Presente un’ampia rappresentanza dello staff medico, con il fisioterapista Giulio Leonardi e i medici Emanuele Pucci e Diletta Versace e l’osteopata Franco Rapalli. E ovviamente il Direttore Generale Bino Rizzuto e il Direttore Sportivo Goran Vujevic.

E’ un segnale forte quello che il club ha lanciato dal palco di piazza IV Novembre ieri sera: quello di una società vincente che vuole condividere con tutti i propri successi, festeggiandoli degnamente per poi essere subito pronti a ripartire per nuovi traguardi.