Volley maschile Serie B: Npsg Trading Logistic sfida Gruppi Lupi Pontedera al PalaMariotti

Impegno casalingo per la Npsg Trading Logistic che ospiterà al PalaMariotti il Gruppi Lupi Pontedera. Il via della 25ª giornata di volley maschile Serie B domani alle 17 con gli spezzini che proveranno a riscattarsi contro una formazione da non sottovalutare, ma abbordabile.

Turno in esterna per la Vdm Mulattieri che a Savona affronta i padroni di casa della Vbc, fanalino di coda di Serie C maschile. L’appuntamento, il 19° della stagione, oggi alle 17.

Sul fronte femminile (Serie C) la 20.a giornata offrirà alla Pallavolo Futura una sfida interna contro la Grafiche Amadeo Sanremo questa sera alle 21 alla palestra di Ceparana.

Scendendo in Serie D maschile riprenderanno i play-off, arrivati al 4° turno. Il Volley Colombiera ospiterà l’Anselmo Carcare stasera alle 20 ad Ameglia. La Pallavolo Futura a Ceparana se la vedrà contro la penultima forza del girone, Albisola, oggi pomeriggio alle 18. Il match di play-out della Vdm La Spezia Steel in casa contro il Cus Genova si disputerà, invece, mercoledì 8 aprile.

Sul fronte femminile nella penultima giornata la Rainbow in trasferta proverà a superare il Cogovalle Tsunami. Fischio d’inizio oggi alle 17.30 ai Capannoni Ex Ansaldo di Genova Voltri. Al "Palaconti" andrà in scena, stasera alle 20 il match tra il Volley Santo Stefano Magra e il Cus Genova. Esterna per il Volley Colombiera che giocherà lunedì sera alle 20.30 contro il Paladonbosco.

Ilaria Gallione