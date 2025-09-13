Volley serie A1 femminile. Bartoccini, Jatzko rescinde. Si ritorna sul mercato. Il bilancio di Carboni: "I lavori procedono bene»

PERUGIA – Dovrà tornare sul mercato la Bartoccini Mc Restauri Perugia, il club ha rescisso il contratto con la schiacciatrice Romy Jatzko, infortunatasi alla spalla in luglio, durante l’attività con la nazionale tedesca. Bisognerà ora che la dirigenza trovi qualche elemento rimasto libero, ma probabilmente dovrà strappare qualcuno che si è già accasato alla concorrenza.

Nel frattempo, il preparatore atletico Gianluca Carboni segue il lavoro delle magliette nere: "I lavori stanno procedendo bene – afferma Carboni –. In questo momento abbasseremo leggermente i carichi, passando per esempio da tre sedute in sala pesi a due. Diciamo che con l’avvicinarsi di amichevoli e campionato si privilegiano altri aspetti rispetto alla parte strettamente fisica. Fino ad ora le Black Angels hanno risposto molto bene a ciò che abbiamo proposto, poi è chiaro che qualcuna è più avanti di condizione rispetto ad altre, ma questo è fisiologico. La volontà è quella di arrivare all’esordio in campionato avendo portato tutte le ragazze ad una condizione eccellente per performare".

Intanto le ragazze allenate da Coach Giovi ieri hanno svolto una seduta in sala pesi nella mattina e nel pomeriggio allenamento con palla sul taraflex del Pala Barton Energy.