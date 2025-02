Volley serie A1 femminile. La Bartoccini senza respiro: altro match-salvezza. Giovi: "Domani a Roma con la stessa determinazione»

Le Black Angels, caricate dal successo con Firenze, preparano un’altra sfida-salvezza. Non c’è davvero respiro in questa fase finale di campionato per la Bartoccini MC Restauri Perugia. L’importantissima vittoria di metà settimana ottenuta per 3 a 1 contro Il Bisonte Firenze va immediatamente archiviata perché le Black Angels sono attese dalla trasferta nella capitale nella tana della Smi Roma Volley, altra diretta concorrente per la salvezza. Si gioca domani alle 17 al Palazzetto dello Sport di Roma (Pala Tiziano). Il tecnico Andrea Giovi archivia la sfida con le gigliate e guarda avanti.

"Abbiamo fatto un passo importante verso la salvezza nel contesto di una partita che ha ricalcato molto quella dell’andata – spiega l’allenatore perugino – . Come allora abbiamo fatto errori importanti nel primo set, dando quasi la sensazione di non essere scesi in campo. Poi c’è stata la reazione da squadra, è stata una vittoria voluta e molto importante, frutto dell’impegno di un gruppo di ragazze che si sta dedicando appieno all’obiettivo della salvezza".

Domani l’appuntamento da non sbagliare con le lupacchiotte di coach Cuccarini.

"L’unica partita in cui abbiamo veramente subito il gioco degli avversari è stata proprio quella in casa contro Roma (k.o. per 3 a 0 lo scorso 1 dicembre, ndr). Abbiamo grande rispetto dell’avversario, non facciamoci confondere dalla classifica. Di fronte troviamo una squadra costruita per fare bene in campionato e in Europa e che per i valori che esprime ha una classifica davvero bugiarda. Sarà una partita difficile, da affrontare con la massima determinazione e con la volontà di dare una scossa definitiva alla corsa salvezza".

Questa la classifica prima della decima giornata del girone di ritorno di regular season di A1: 66 Prosecco Doc Imoco Conegliano, 51 Savino Del Bene Scandicci, 50 Numia Vero Volley Milano, 48 Igor Gorgonzola Novara, 40 Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, 35 Eurotek Uyba Busto Arsizio, 33 Volley Bergamo 1991, 33 Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 24 Wash4green Pinerolo, 19 Bartoccini MC Restauri Perugia, 19 Honda Olivero Cuneo, 16 Smi Roma Volley, 15 Il Bisonte Firenze, 13 Cda Talmassons.