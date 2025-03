Volley serie A1 femminile, verso la gara di ritorno con Cuneo. Nemeth carica la Bartoccini: "Restiamo concentrate»

PERUGIA – La massima categoria di pallavolo femminile vive il suo momento più entusiasmante con la disputa dei play-off, gli appassionati umbri delle schiacciate puntano le attenzioni su quelli che mettono in palio un posto in challenge cup. Forte del successo conquistato in trasferta la Bartoccini Mc Restauri Perugia si prepara per la gara casalinga con Cuneo, obiettivo accedere al secondo turno. Domenica prossima si attende il grande pubblico per sostenere le magliette nere. Torna a commentare la prestazione di sabato scorso in terra piemontese l’opposta ungherese Anett Nemeth che dice: "Sicuramente abbiamo fatto una bella partita e di questo ne sono felice. Siamo state molto concentrate e attente e va detto che anche Cuneo non ha avuto la sua giornata migliore. Ci aiuta il non avere più addosso la pressione del raggiungimento della salvezza".

Con il successo per tre a zero le perugine hanno ipotecato la qualificazione ed ora non dovranno commettere errori in occasione della gara di ritorno. "Dobbiamo restare concentrate e giocare la nostra partita nel modo migliore possibile. Dobbiamo anche essere brave nel riconoscere le situazioni in cui potremo rischiare di più e quelle in cui, invece, dovremo giocare con più calma. In questo modo possiamo ridurre i nostri errori e fare pressione su di loro". "Arrivare fino in fondo ai play-off challenge non è facile. In queste partite può succedere di tutto e noi vogliamo lottare il più lungo possibile. In queste ultime partite stanno trovando spazio molte atlete dell’organico, tutte hanno dimostrato di essere parte fondamentale della squadra. Questo è molto importante perché in molte occasioni chi subentra dalla panchina può cambiare l’esito della partita. E sono molto felice che tutte abbiano giocato e sfruttato le loro occasioni". Al termine della stagione regolare la classifica marcatori ha visto la giocatrice mancina al secondo posto a pochi punti dalla prima posizione.

Alberto Aglietti