Volley serie B. L’Arno pronto a riabbracciare il bomber Da Prato. E primi movimenti per la rosa del Gruppo Lupi

Prime mosse, in B maschile per le squadre della nostra zona. Si propone, con una certa vivacità l’Arno Toscana Garden di Castelfranco, pronto a riabbracciare il bomber Da Prato che, dopo una stagione a Santa Croce, ritorna in biancoverde per mettersi agli ordini del confermato tecnico Piccinetti. Questi avrà Santini come vice, in una formazione che dopo diverse stagioni in biancoverde, perderà il centrale siciliano Testagrossa che rientrerà nell’isola. Resteranno sicuramente Samminiatesi e Aliberti e, con ogni probabilità il regista Berberi e capitan "Pennellino" Taliani, libero di valore. Se ne andranno invece lo schiacciatore Fantauzzo e l’opposto De Santis. Potrebbe finire in prestito Ciapelli, mentre da Pontedera sarebbe in arrivo Anselmi.

Il presidente Andrea Volterrani invita ad attendere la fine di giugno per poi annunciare un arrivo importante a Castelfranco, a cui se ne aggiungeranno altri. "Ai primi di luglio – dice il numero uno dell’Arno Toscana Garden – renderemo note altre operazioni". A Pontedera il Gruppo Lupi procede con la massima attenzione tenendo sempre d’occhio i conti, senza fare passi più lunghi della gamba. L’italo-bulgaro Galabinov non resterà alla corte del presidente Giorgio Nazzi, dove però rimarranno sicuramente i due palleggiatori Lazzeroni e Pantalei. Si punterà molto su quest’ultimo, tenendo sempre nella massima considerazione il "Lazzero", una bandiera del volley pontederese. Federico Benvenuti, dirigente di spicco del club biancoceleste, potrebbe ricevere a giorni il sì da capitan Lumini, per una nuova stagione nelle file pontederesi, mentre ci sarà da parlare con l’opposto Frosini, un altro punto fermo dell’attacco del Gruppo Lupi. Al nuovo allenatore Bulleri serve tassativamente un centrale da affiancare al giovane Pozza ed al veterano Lusori, possibilmente un elemento da schierare stabilmente nel sestetto base. Questi non sarà l’ex "lupo" Simoni, giocatore ambito, che militerà in A3 nelle file lombarde del Gabbiano Mantova la squadra di Cerese di Virgilio.

Marco Lepri