VOLLEY SERIE B1. Ambra, big match. Arrivano le lucchesi: "Stop alti e bassi»

Il campionato si accende con il primo scontro diretto della stagione: l’Ambra Cavallini Pontedera, attuale seconda forza del girone F attende il Vp Lucca, dietro di una sola lunghezza. Il big match è in programma domenica alle 18 al PalaZoli con fischio d’inizio alle 18. La posta in palio è alta con la possibilità fin da adesso di piazzarsi saldamente al vertice del girone adesso guidato con 9 punti dal Volley Albenga. "Abbiamo avuto qualche acciacco ma per domenica dovrebbero essere tutte a disposizione – commenta l’allenatore Alessandro Tagliagambe - una partita molto difficile contro una delle squadre, a mio parere, più forti del girone, con giocatrici e allenatore di assoluto valore". Il tecnico avversario è Alessandro Bigicchi che ha guidato le pontederesi nella storia recente del club. Quindi per lui un ritorno al PalaZoli stavolta in veste di avversario e conoscitore delle qualità tecniche di diverse giocatrici del team locale. Le lucchesi hanno vinto le due gare interne per poi perdere fuori casa. Stesso copione delle pontederesi che però, nell’unica trasferta giocata fino a oggi, hanno conquistato almeno un punto al tie-break. "Siamo contenti di come è iniziata la stagione – conclude l’head coach dell’Ambra - anche dobbiamo migliorare il nostro gioco e essere più continui durante la gara, per ora troppi alti e bassi".