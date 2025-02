Volley: Serie C, gli apuani si qualificano. Massa Carrara vola. De Luca: "Puntiamo alla promozione»

Pallavolo Massa Carrara

3

Invicta Barbarossa

0

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

INVICTA BARBAROSSA: Camarri, Carmelita, Cericola, Cognata, Colosi, Corridori, Ferrari, Lorenzini, Massetti, Temperani, Terrosi, Vannucci, All. Ferrari.

Parziali: 26-24, 25-16, 25-13.

MASSA – Obiettivo centrato per Massa Carrara che vincendo la penultima gara del campionato maschile di serie C si è classificato tra le prime quattro. "Ci siamo qualificati alla seconda fase con un turno d’anticipo – commenta il centrale Nicola De Luca – e possiamo puntare alla promozione. Abbiamo faticato un po’ a trovare il ritmo gara nel primo set ma dopo siamo andati in scioltezza. Ora testa all’ultima sfida con Prato". Coach Cei è partito con Paoletti, Briglia, Mosca, Calcagnini, Passino e Nannini più Aliboni libero. Sono entrati Podestà, Haxhijmeri, Bagnoli e De Luca.