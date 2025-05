Volley. Tutti i match del fine settimana Futura in trasferta a Sestri ponente

Turno conclusivo nel campionato di Serie C femminile in trasferta per il Futura che questa sera alle 20.30 alla palestra Benedetti di Sestri Ponente sarà ospite della Virtus Sestri, già retrocessa in serie D dopo tre anni di serie C. A poche centinaia di metri alle 21 scenderà in campo la Normac per ottenere quel punto che la separa dalla B2 che sabato scorso non è riuscita ad ottenere proprio a Ceparana. Per il settore giovanile ottima convocazione della banda classe 2010 Anita Caruso, unica atleta del comitato del Levante scelta per la selezione regionale ligure di coach Parodi, che domani parteciperà alle sessioni mattutine e pomeridiane ai capannoni di Genova Voltri in preparazione al Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Monopoli a fine giugno.

Giornata di verdetti anche in serie D maschile con la Pallavolo Futura vicinissima alla promozione. Sarà fondamentale per i ragazzi di Senesi non commettere un passo falso contro la penultima forza del girone Albisola. L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 17 al Palasport "Besio" di Albisola Superiore. Trasferta anche per il Volley Colombiera che a Carcare domani alle 17 affronterà i locali dell’Anselmo.

Impegno da non perdere anche sul versante femminile dove si disputerà la finale dei play-off tra il Sabazia Ecosavona e il Volley Colombiera domani alle 20 al PalaZucchi di Vado Ligure. Gara di ritorno tra la Rainbow La Spezia e il Quiliano Volley che domani alle 18 alla palestra dei Prati di Vezzano daranno il via al match di ritorno che decreterà la s vincente a livello regionale.

Ilaria Gallione