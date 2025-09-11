Vuelta di Spagna. Pellizzari al top prima vittoria da professionista

Dopo due anni, alla Vuelta vince un italiano. E che italiano: Giulio Pellizzari (nella foto), marchigiano di Camerino, 22 anni fra un paio di mesi, è il futuro del nostro ciclismo nelle corse a tappe. Lo ha detto al Giro, chiuso quest’anno al sesto posto dopo averlo iniziato da gregario di Roglic, lo ribadisce nella corsa spagnola, sull’Alto del Morredero, dove firma il suo primo successo da professionista: facile prevedere che possa essere anche il primo di una lunga serie. Vittoria speciale, in tutti i sensi: il Duca di Camerino, come è soprannominato, semina la crema della classifica negli ultimi chilometri della salita finale, firmando il più nobile degli ordini d’arrivo.

Alle sue spalle ci sono Pidcock e il compagno Hindley, che restituisce al marchigiano l’aiuto ricevuto nelle prime due settimane di gara, a seguire Vingegaard e Almeida, i primi due della generale. E’ un assolo che consente a Pellizzari non solo di centrare la tappa, ma pure di consolidare il quinto posto in classifica e la maglia di leader dei giovani. ‘E’ il momento più bello della mia carriera, grazie a tutti quelli che hanno creduto in me fin dall’inizio’, racconta Pellizzari, svezzato dal team della famiglia Reverberi (a proposito dell’utilità delle squadre Professional…) e ora lanciato verso un ruolo da protagonista anche in uno squadrone che ai grandi nomi già presenti sta per aggiungere Evenepoel. Detto che Vingegaard continua a correre sulla difensiva senza regalare un briciolo di spettacolo, oggi la Vuelta affronta una crono di 27 chilometri a Valladolid, dove due anni fa si impose Ganna, atteso anche oggi. Sempre che non ci mettano lo zampino i proPal: nel caso di nuove manifestazioni di protesta, i ciclisti potrebbero non solo fermare la tappa, ma l’intera corsa, senza arrivare domenica a Madrid.

Angelo Costa