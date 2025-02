Wta 1000 di Doha. Errani-Paolini ritrovano le eterne rivali russe

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in semifinale al Wta 1000 di Doha grazie al successo per 6-2 6-1 sulla coppia Panova-Stollar. Per le due tenniste azzurre ci sarà un nuovo incrocio contro Mirra Andreeva e Diana Shnaider, il duo con cui si sono sfidate nella finale olimpica e da cui hanno perso un mese fa all’Australian Open.

Lorenzo Sonego, invece, questo pomeriggio (ore 16) sarà impegnato nel torneo di Marsiglia dove affronterà il francese Ugo Humbert.