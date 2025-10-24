Yuasa, Magalini chiede l’aiuto del pubblico

E’ stato il best scorer del match di esordio in casa della Lube Civitanova per la Yuasa Battery ed ora non vede l’ora di rompere il ghiaccio al PalasSavelli domani sera contro la squadra della sua città, cioè Verona. Parliamo di Giulio Magalini, schiacciatore da 13 punti all’esordio all’Eurosuole. "A Civitanova non siamo partiti con il piede giusto, loro in battuta hanno confermato di avere giocatori tra i migliori al mondo nel fondamentale. Non bisogna badare al singolo ma alla squadra che ha reagito bene dopo i primi due set in cui la Lube ha tenuto quel livello altissimo. L’ottimo segnale sta nella reazione avuta nel terzo set che abbiamo portato a casa e anche nel quarto parziale in cui abbiamo provato a raggiungere il tie-break. Stiamo lavorando per migliorare in tutti i fondamentali con l’obiettivo di fare il meglio possibile in casa da sabato contro Verona". Civitanova è stato un assaggio di quello che già si sapeva, ovvero del livello monstre di questa Superlega. "Sappiamo bene che ci attende un campionato difficilissimo ed incredibile, basta guardare i roster in campo. Noi puntiamo a fare il massimo possibile in ogni circostanza. Sabato sappiamo bene che potremmo puntare sul nostro fortino per cercare di fare punti contro una big assoluta come Verona". Non una gara banale ma la sua gara: veronese di nascita, Magalini fino allo scorso anno è stato allenato da coach Soli, passato in estate da Trento a Verona. "Senza dubbio sarà un piacere rivedere coach Soli cui auguro il meglio. Personalmente sarà una sfida decisamente speciale perché Verona è la mia città natale, ci sono nato e ci vivo da sempre: proprio li ho giocato tre anni nel Verona Volley. Non può non essere una gara speciale dunque per tanti punti di vista, senza dubbio ma il mio unico obiettivo è quello di dare supporto alla squadra e dare il meglio di me stesso per disputare un grande match". Squadra di grande predominanza fisica e con tanti attaccanti di livello assoluto Verona che si candida ad un ruolo da protagonista fino al termine della stagione. Servirà il PalaSavelli dei tempi migliori che Magalini ricorda bene dalla sfida dello scorso anno con Trento. "Vorrei risentire quella sirena da parte del pubblico, mi fece letteralmente impazzire. Ma aspettiamo tantissimo pubblico al Palas per sostenerci. Il tifo deve essere ma sicuramente sarà il nostro uomo in più in campo, senza dubbio". Roberto Cruciani