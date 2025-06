Zenith Prato: mercato estivo tra conferme e nuovi arrivi per la stagione di Eccellenza

Continua a muoversi il mercato estivo della Zenith Prato. I direttori sportivi Marco Magni e Francesco Settesoldi stanno lavorando a ritmo serrato, fra conferme e nuovi arrivi, per completare il prima possibile la rosa da mettere a disposizione del confermato allenatore, Simone Settesoldi, nella prossima stagione di Eccellenza. In attacco pare ormai cosa certa, anche se manca l’ufficialità, l’arrivo della punta Parrini, classe 2004 ex Grassina, per far coppia con Del Pela. La società amaranto, nel frattempo, sta cercando di convincere anche Cellai a non accettare le varie sirene che gli sono giunte dalla serie D e a proseguire il suo cammino al ‘Chiavacci’. Fra i due gioiellini messi in mostra nella passata stagione è sicuramente lui quello più vicino a rimanere, mentre è molto probabile che Falteri possa finire in serie D, per esempio in una delle società emiliane che si sono interessate (fra le varie il Lentigione sembra fare sul serio). Non rimarranno invece in via del Purgatorio Longo e Mertiri, ma la società ha comunque avviato il pressing su un grande ex come Caggianese, per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Passando alle conferme, è arrivato anche l’ok del portiere Brunelli, al quale la Zenith Prato sta comunque pensando di affiancare un estremo difensore in quota: piace molto il classe 2005 Caroti, ma senza tralasciare la pista tutta interna che porta a Landini (anche lui 2005). In difesa, dopo l’addio di Pupeschi, l’ok di Cela e Tempestini e il pressing su Fiaschi, piace molto Banchelli, difensore classe 2001 ex Figline e Poggibonsi, reduce dall’esperienza all’Affrico in Eccellenza. Rientreranno inoltre dai prestiti Castiello e Moretti, entrambi dal Lanciotto. Non saranno invece nella rosa della prossima stagione Messini, Fiore, ma soprattutto il laterale Perugi. A centrocampo la società ha incassato l’ok di Saccenti e sta cercando di blindare anche Nistri. Nei prossimi giorni i dirigenti parleranno di rinnovo anche con Toccafondi e con Kouassi (ma ci sono varie sirene anche da società di serie D).

Leonardo Montaleni