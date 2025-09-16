Zenith, super partenza: "Possiamo fare meglio"

"Una vittoria assolutamente meritata. Dovevamo e potevamo, anzi, vincere con più tranquillità. Abbiamo tenuto il risultato in bilico per troppo tempo".

Non abbandona il consueto perfezionismo Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, nemmeno dopo il successo di misura ottenuto al debutto nel girone A di Eccellenza sul campo di un avversario quotato come la Massese.

"Nel primo tempo, senza voler fare i falsi modesti, abbiamo praticamente dominato la partita, creando almeno 4-5 occasioni da gol oltre alla rete del vantaggio – insiste il tecnico amaranto -. Per la mole di gioco e per la supremazia dimostrata, però, dovevamo andare al riposo con un vantaggio ancor più rassicurante. Invece non siamo stati capaci di archiviare la pratica e la Massese è rimasta in partita".

E’ giusto, insomma, essere soddisfatti del risultato e dell’atteggiamento, ma è altrettanto doveroso pensare a cosa poter migliorare ancora.

"In difesa abbiamo concesso poco, ma queste partite sono pericolose. Basta un niente per tornare a casa con il muso lungo e un pareggio, se non concretizzi a dovere – precisa Settesoldi -. Nella ripresa, infatti, la Massese ha provato a spingere sull’acceleratore e ha messo anche forze fresche in campo, avendo una rosa abbastanza ampia. Qualche brivido, ma niente di eccezionale. I miei ragazzi sono rimasti concentrati e sul pezzo, pronti a ripartire in contropiede per chiudere la gara. Alla fine va bene anche così e il risultato ci ha premiato. Preferirei non aspettare il triplice fischio, a volte, per potermi rilassare. E dalla prossima partita voglio vedere ancora qualche miglioramento su questi aspetti".

Con questi tre punti, quindi, la formazione di via del Purgatorio, che ieri sera ha presentato alla città tutte le sue formazioni calcistiche, maschili e femminili, e anche le attività di danza e padel, sale in testa alla classifica provvisoria a punteggio pieno, insieme con Viareggio, Belvedere, Real Forte Querceta e Sporting Cecina.

Leonardo Montaleni