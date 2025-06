Zigulì FEI Endurance European Championship 2025. Castiglione del Lago accoglie l’Europa. Dalle 18 la cerimonia in centro

Si alza il sipario, oggi a partire dalle 18, con una cerimonia solenne e spettacolare per le vie del centro storico di Castiglione del Lago e alla Rocca medievale, sullo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025. La massima competizione continentale della disciplina equestre torna a Castiglione del Lago, dopo l’edizione del 2001 e il Test Event del 2024, con la partecipazione di 70 cavalieri in rappresentanza di 21 nazioni europee. Il tutto in un contesto unico, dove ogni dettaglio parla di tradizione, accoglienza, valori sportivi e rispetto per il cavallo e per la natura.

La cerimonia inaugurale si svolgerà nel centro storico di Castiglione del Lago ed è aperta al pubblico. Dopo l’arrivo delle delegazioni, la Fanfara della Polizia di Stato a cavallo, diretta dal maestro Silverio Mariani, aprirà l’evento con un concerto in Piazza Mazzini, per poi guidare la sfilata delle squadre nazionali lungo Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza Gramsci. Arrivati nella suggestiva cornice della Rocca Medievale, prenderanno la parola le autorità civili: Burico, sindaco di Castiglione del Lago, Meloni, assessore regionale al turismo e allo sport, e Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno. Uno dei momenti più attesi della serata è la presentazione ufficiale delle squadre nazionali, che saliranno sul palco accompagnate da un video emozionale dedicato al proprio paese. Seguiranno i saluti delle autorità sportive e federali: Forcignanò, presidente del CONI Umbria, Marco di Paola, presidente FISE, e Christina Abu-Dayyeh, direttore del dipartimento Endurance FEI. Al termine della cerimonia saranno offerte ai presenti delle specialità umbre di street food. Il campionato europeo, in programma sabato non sarà quindi solo una gara sportiva, ma un momento di incontro tra culture e popoli, in cui ogni atleta, in occasione della parata per le vie del centro storico, diventerà ambasciatore del proprio paese e dei valori universali dello sport - lealtà, coraggio, sacrificio, rispetto e spirito di squadra -, testimoniando come ogni trionfo individuale sia il frutto di un impegno collettivo.