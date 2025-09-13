Zocco, una gioia tricolore: "Ora mi prendo l’America"

È una diciottenne monzese la vincitrice del Campionato Italiano Assoluto femminile di golf Trofeo Isa Goldschmid. Noa Zocco ha conquistato a Le Pavoniere Golf & Country Club di Prato la competizione disputata su 72 buche con formula medal con 18 buche giornaliere che vedeva al via 74 atlete. La portacolori lombarda del Golf Asolo, che da tempo è inserita nella nazionale azzurra, ha vinto il titolo nazionale con lo score finale di 279 colpi (67 72 72 68, -9 sotto il par) al termine di quattro giri nei quali era stata in testa al termine della prima giornata.

Zocco è stata protagonista di una grande rimonta nell’ultima giornata e grazie al miglior score del quarto giro (68 colpi) è stata in grado di recuperare dalla terza posizione il distacco di 3 colpi che la separavano da Natalia Aparicio e Giulietta Bertero, insieme in testa alla graduatoria dopo 54 buche. Per la giovane golfista monzese si tratta dell’ennesimo trionfo, nella seppur breve carriera, che arriva dopo il successo ottenuto, lo scorso anno, nel Campionato Internazionale d’Italia Under 18 e dei due titoli nazionali nella categoria Cadette (2022 e 2023). Sempre quest’anno Noa Zocco – allenata dai coach Roberto Recchione e Federico Malossini - ha conquistato il titolo italiano a squadre con la squadra del Golf Asolo e la medaglia come miglior amateur nell’unica tappa europea di qualifica per lo US Open 2025 di golf disputatasi al Golf Club Ambrosiano. Sul podio sono salite la Aparicio, seconda con 281 colpi (-7) e la Bertero terza con 284 (-4).

La monzese, che ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Federazione Italiana Golf Cristiano Cerchiai, presente al circolo toscano insieme a Stefano Frigeri, Vice presidente Vicario FIG e a Marta Maestroni, segretario Generale FIG, ha un promettente futuro davanti a sé. È stata contattata da un’università americana del Maryland, vicino a Washington, che le ha offerto una borsa di studio per studiare e continuare a giocare a golf. "Ora sto frequentando il liceo scientifico di scienze applicate al Collegio Guastalla a Monza e l’anno prossimo avrò la maturità - racconta Noa (un nome particolare "scelto dai miei genitori perchè non si può abbreviare") - I miei insegnanti e i miei compagni mi aiutano molto a tenermi al passo con le lezioni durante le mie assenze. Quella di proseguire gli studi all’estero è una grossa opportunità, ho scelto la facoltà di Finanza e poi deciderò se proseguire con il golf da professionista".

La passione per questo sport è nata in famiglia. "Ci giocava mio padre e poi abbiamo iniziato anche io e mio fratello maggiore al campus estivo a Bormio - spiega la 18enne - Mio fratello ha iniziato a fare le gare e stava via diversi giorni, non lo vedevo mai, allora ho iniziato a seguirlo e a partecipare anch’io. Visto che sono un po’ iperattiva, all’inizio mi annoiavo, poi ho visto che ero brava e ha iniziato a piacermi".