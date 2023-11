Zorzi-Cortez già una certezza. Ma a Stoccarda trionfa Staut

Assai tosta la quinta tappa della Fei World Cup a Stoccarda: solo 8 binomi in barrage, di cui 6 con doppio zero e 2 con errore nella seconda tornata. Tra questi non c’era nessuno dei due azzurri in gara, Zorzi (nella foto d’archivio) e Garofalo, ma…C’è un grosso ma da spiegare: andando per ordine, vittoria del fuoriclasse francese Staut (Beau de Laoubry Z), davanti al britannico Charles (Clasquo Blue) e all’altro transalpino Boudant (Brazyl du Mezel). Dietro ai concorrenti andati al secondo giro se ne contano altri 4 con infrazioni sul tempo, e sappiamo che il cronometro è a sua volta un "ostacolo" del percorso. Tecnicismo e ostacoli da 1,60 m, basta un niente e la barriera va giù: è quanto è successo a Zorzi e al suo "nuovo" (lo monta da tre mesi) Cortez van’t Klein Asdonk Z, 11enne stallone di razza Zangersheide. Cavallo possente ma difficile insomma, serviva un cavaliere di gran classe. Banale la pelatina commessa al "base" (16° posto) c’è solo da limare qualche particolare ma il cavallo c’è. Ne sentiremo parlare ancora. Gasphar, il 12enne baione Kwpn di Garofalo, invece (un errore e fuoritempo al "base", 19° posto) è migliorato moltissimo nell’ultimo anno, parola del c.t. azzurro Marco Porro, che ha quattro anni di tempo (fino alla prossima Olimpiade, in quella di Parigi l’Italia non ci sarà, come noto) per comporre una squadra in grado di tornare grande. Tanto lavoro da fare, ma è cominciato. Finalmente. E nella prossima tappa di Madrid (da venerdì) torna in gara Francesca Ciriesi con Cape Coral, 6a con doppio netto nella tappa di Verona.