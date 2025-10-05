A TRENTO. Il ritorno di Cantù sul grande palco: "Clima da battaglia ma saremo pronti»

La Pallacanestro Cantù ritrova ufficialmente la Serie A in trasferta, alle ore 18.00, nella cornice della BTS Arena di Trento, contro una Dolomiti Energia reduce da un’estate di grandi cambiamenti e dall’esordio europeo in Eurocup colmo di indicazioni negative. Coach Brienza ha caricato l’ambiente in conferenza stampa: "Siamo pronti mentalmente, i ragazzi hanno lavorato con grande attenzione. Sappiamo che ci attende un clima da battaglia, dovremo saper gestire l’energia di Trento e reagire ai momenti difficili della gara". Tutti i giocatori canturini saranno disponibili, nonostante qualche acciacco in settimana. Per Nicola Brienza è un ritorno a Trento, dove arrivò con un contratto triennale dopo la prima esperienza con Cantù, ma venendo esonerato in inverno. Di fronte ci sarà una Trento nuova, guidata da Massimo Cancellieri, con il talento di DJ Steward, già decisivo in Supercoppa, e con volti freschi come Battle, Jogela e Jakimovski, accanto ai veterani Mawugbe e Forray. Il match, che segna il ritorno in Serie A di Cantù dopo la promozione, chiude un’attesa infinita di un popolo che sogna già un posto nei playoff. A.L.M.