A1 femminile. Parte bene il Geas:. Castelnuovo battuto. Batosta casalinga per la Brixia (-50)

Il Geas ha iniziato nel modo migliore la sua stagione superando nell’opening day Derthona Basket per 65-56. Netto invece il tonfo di Brixia che, nonostante giocasse tra le mura amiche del PalaLeonessa, ha subito 50 punti di passivo perdendo con Campobasso per 37-87. Le rossonere hanno avuto tantissimo dal trio Moore (neo capitana)-Scott-Attura: 47 punti sui 65 totali, ma coach Cinzia Zanotti (nella foto) può essere contenta anche per aver scoperto quanto può essere utile la francese Cornelie, che ha segnato canestri decisivi nell’ultimo quarto. Ora il Geas tornerà in campo mercoledì 8 ottobre per l’esordio in EuroCup Women in Ungheria contro il Tarr Szekszárd alle ore 18). In campionato, invece, sarà ancora trasferta per le rossonere, visto che domenica 12 ottobre giocheranno sul campo di Roseto.

Maniche ovviamente da rimboccare per Brescia con un -50 che ha fatto malissimo, subendo costantemente break ad ogni quarto di gioco (-14, -8, -11 e -17). È stata Winkowska la migliore realizzatrice a quota 12 punti, ma aver segnato così poco di squadra e aver subito 26 canestri da 2 non ha certamente aiutato. Ora le bresciane avranno due settimane di tempo per leccarsi le ferite e tornare a giocare visto l’imminente turno di riposo, giocheranno domenica 19 contro Sassari. Inizierà invece a Battipaglia domenica 12 il campionato di Broni che proprio nella prima giornata era rimasta a guardare.

Sandro Pugliese