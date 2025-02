A2 basket femminile. Dominio dell’Halley Thunder. L’Alperia Bolzano non ha scampo

Halley Thunder 81Alperia Bolzano 55

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 4, Patanè 11, Celani 19, Battellini, Gramaccioni 13, Gonzalez 10, Zamparini 2, Poggio 20, Bonvecchio 2, Andreanelli, Sanchez, Catarozzo. All. Sorgentone.

ALPERIA BOLZANO: Mazzucco, Schwienbacher 3, Malintoppi 7, Cassini, Egwoh 4, Stafanczyk 11, Gualtieri 5, Manzotti 9, Vaitekunaite 16, Bonato, Zaman, Kob. All. Romano.

Arbitri: Forte e Frosolini di Grosseto.

Parziali: 21-12, 42-26 (21-14), 55-41 (13-15), 81-55 (26-14).

La Halley Thunder festeggia nel migliore dei modi la centesima partita in serie A2, battendo una solida Bolzano grazie a una convincente prestazione. Le ospiti partono forte (0-6), ma le ragazze di coach Sorgentone riprendono immediatamente le redini del gioco e dominano le prime due frazioni, andando al riposo con un vantaggio di 16 lunghezze (dopo aver raggiunto anche il +18 sul 32-14). Anna Poggio si fa valere sotto canestro, Bolzano è in difficoltà sui rimbalzi. E, ciliegina sulla torta, si rivede in campo – a distanza di quasi tre mesi dall’infortunio – la veterana del gruppo, Carolina Sanchez, 49 anni, reduce da un intervento di "pulizia" del menisco.

Nella ripresa la formazione altoatesina prova a reagire dopo il nuovo massimo vantaggio matelicese (+19, sul 47-28 firmato da una tripla della straordinaria Noemi Celani). Si mette a zona in difesa e cerca di rendere meno fluida la manovra delle matelicesi. In parte ci riesce, arrivano a -11 a tre minuti dalla chiusura della terza frazione. Poi però tre punti del capitano Pepo Gonzalez e la terza "bomba" personale di Giulia Patanè smorzano le velleità di Bolzano. Il quarto si chiude sul parziale di 55-41.

Così l’ultimo periodo vede nuovamente in cattedra la Halley Thunder, rinfrancata nel morale. Anna Poggio (miglior realizzatrice del match) e Noemi Celani (19 punti per lei in 27 minuti, record personale in una gara in A2) non perdonano e il risultato finisce in cassaforte con ampio anticipo, grazie a un vantaggio cresciuto progressivamente fino al +26 che la dice lunga sull’ottima prova della squadra di coach Sorgentone.

m. g.