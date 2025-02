A2 basket femminile. L’Halley Thunder all’assalto di Bolzano

La Halley Thunder torna a giocare in casa nella quinta giornata di ritorno del campionato di A2 femminile. Oggi, alle 18.30, arriva infatti al PalaChemiba di Cerreto l’Alperia Bolzano, nona in classifica e reduce da un passo falso casalingo contro Civitanova (57-64). Le matelicesi, invece, sono terze nel girone, con 24 punti all’attivo, e arrivano dal successo esterno sul campo di Vicenza (55-63). All’andata la formazione di coach Domenico Sorgentone venne sconfitta in Alto Adige (66-61), ora quindi vuole riscattare quel passo falso davanti al proprio pubblico. E con un successo consoliderebbe la sua posizione nella parte della graduatoria. La situazione di vertice ora è la seguente: Udine 30 punti, Roseto 26, Matelica, Mantova e Treviso 24. "Bolzano – dice il tecnico della Halley Thunder – è la squadra più fisica e alta del campionato, con un quintetto cresciuto di uno ‘spot’ rispetto all’andata in cui troviamo Licia Schwienbacher nel ruolo di ‘uno’, Giulia Manzotti come ‘due’, Karolina Stefanczyk ‘tre’, Aiste Vaitekunaite ‘quattro’ e Alessia Egwoh ‘cinque’. Si tratta di una formazione completa, che in attacco ha capacità di gioco e di letture, difensivamente sa essere agonisticamente aggressiva soprattutto con le guardie. Pertanto noi dovremo cercare di sfruttare al meglio la nostra superiore agilità e rapidità. La partita girerà su questo aspetto. E anche su un altro aspetto molto importante, cioè dovremo diventare ‘più capaci’ di vivere le partite in casa nostra, visto che ultimamente ci risulta più difficile che in trasferta: dobbiamo prendere fiducia partendo dall’idea che siamo in casa nostra e che il nostro campo ci è amico". Arbitrano l’incontro Irene Frossolini di Grosseto e Michele Forte di Siena. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della Halley Thunder.

m. g.