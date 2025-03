A2 femminile. La capolista Matelica a Umbertide: "Domani servirà una grossa prestazione»

Nell’ottava giornata di ritorno la Halley Thunder gioca il posticipo di A2 in casa dell’Umbertide, domani alle 18. Le matelicesi si presentano in campo da prime della classe, avendo conquistato la vetta del girone a quota 30 punti assieme a Mantova e a Udine grazie a quattro vittorie consecutive. Anche Umbertide, però, è in salute: nelle ultime due giornate prima ha sbancato Udine 53-54, poi ha superato Bolzano 65-45. Successi che hanno consentito al team di coach Michele Staccini di posizionarsi al 10° posto in classifica con 16 punti (e una partita da recuperare il 7 marzo con Treviso). All’andata vinse Matelica 62-61 con canestro decisivo di Debora Gonzalez a 17 secondi dalla fine. "Umbertide è una formazione che difende bene, è giovane ma talentuosa – dice il tecnico Domenico Sorgentone – e l’aggiunta della Hatch a gennaio ha conferito alla squadra una consistenza offensiva notevole. In campo troveremo come avversaria anche Gloria Offor che conosciamo molto bene per aver giocato a Matelica fino all’anno scorso. Insomma, dovremo disputare una gran partita". Arbitrano l’incontro Giustarini di Grosseto e Montano di Monteriggioni. La sfida viene trasmessa in diretta sul canale youtube Marzella Photo Studio Paradise City TV Productions.

m. g.