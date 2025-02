A2 femminile. Matelica ad Ancona contro il fanalino di coda. Sorgentone: "Non guardiamo la classifica»

È il giorno del derby marchigiano di A2 femminile. Oggi, infatti, alle 19 si affrontano al PalaScherma di Ancona la formazione dorica della Basket Girls e la Halley Thunder Matelica. Le ragazze di coach Domenico Sorgentone sono terze in classifica e arrivano da due vittorie consecutive, mentre le avversarie sono ultime in graduatoria con 2 punti: frutto del successo nella prima giornata di campionato, cui hanno fatto seguito 17 sconfitte di fila. In settimana, però, il team dorico ha rinforzato l’organico con l’arrivo della guardia serba Anja Marinkovic (classe 1998). "Ancona in diverse gare ha giocato bene – dice il tecnico delle matelicesi – tenendo testa anche alle più valide formazioni, per cui dovremo prestare molta attenzione e tenere alta la concentrazione fin dall’inizio, lavorare per un approccio difensivo duro e attento che ci consenta di indirizzare la partita sul lato delle nostre corde". La Marinkovic è una buona tiratrice, con esperienza in A2 ad Alpo. Al suo fianco ci sono la play Maroglio, le tiratrici Streri e Giangrasso, mentre sotto canestro troviamo il bel terzetto: Barbakadze, Pierdicca e Bona. Arbitrano l’incontro Andrea Marianetti di San Giovanni Teatino e Danilo Correale di Roma. Gara in diretta su Facebook (Basket Girls Ancona).

m. g.