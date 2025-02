A2 femminile. Matelica centra la terza vittoria di fila. Ora si pensa al match interno con Vigarano

Un’altra giornata molto positiva - la sesta di ritorno - per le ragazze della Halley Thunder Matelica che sul campo della Basket Girls Ancona hanno conquistato la terza vittoria consecutiva, aggiudicandosi uno dei due derby marchigiani di A2 femminile (l’altro è con la Feba Civitanova). La squadra di coach Domenico Sorgentone è salita così a quota 28 punti formando un gruppetto di inseguitrici della capolista Udine assieme a Mantova e Roseto. Le friulane hanno 30 punti e una gara da recuperare, quella in casa di Rovigo, in programma oggi alle 20. Peraltro la formazione rodigina è reduce dalla vittoria contro Roseto. In ogni caso la stagione delle matelicesi, in attesa della Final Eight di Coppa Italia (prevista a marzo), sta assumendo toni sempre più entusiasmanti. Ad Ancona hanno collezionato numeri importanti: dieci giocatrici su undici a referto per punti, prevalenza a rimbalzo (34-46), buone percentuali al tiro di squadra (48% da due, 35% da tre), volume di gioco prodotto (22-81 la valutazione). Il tutto in una giornata in cui era assente la forte play Benedetta Gramaccioni, che il tecnico Sorgentone spera di recuperare per sabato in occasione del match casalingo contro Vigarano, penultima in classifica.

m. g.