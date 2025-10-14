A2 femminile, raccolta fondi al posto dei biglietti. L’iniziativa del Sanga Milano in favore del baskin

Per una volta la notizia più bella non è solo il risultato (positivo) sul campo, ma soprattutto quello che sta intorno. Il Sanga Milano, nel suo esordio casalingo nel campionato di Serie A2, ha messo in atto l’iniziativa del “non biglietto“ con l’idea di aprire una raccolta fondi in favore della ASD San Gabriele Basket per dotarsi di un pullmino con piattaforma disabili (utilizzabile dai ragazzi del baskin). Verrà utilizzato non solo in occasione degli eventi sportivi, ma anche in caso di necessità nella vita di tutti i giorni. La risposta è stata più che positiva per essere la prima volta dell’iniziativa: un migliaio di euro di donazioni già raccolto alla prima gara contro San Giovanni Valdarno. L’obiettivo è ambizioso, servono circa 40mila euro, ma c’è tutta la stagione davanti e le persone possono donare seguendo le indicazioni sul sito societario (www.sangamilano.it) dove ogni settimana campeggerà un grafico con l’andamento della raccolta. Sul campo la vittoria della Repower Sanga è stata significativa, 74-73 con una super Olson da 16 punti e 15 rimbalzi e la bomber Toffali a quota 18. S.P.