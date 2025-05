Acqua S. Bernardo Cantù pronta per Gara 2 contro Real Sebastiani Rieti al PalaDesio

Due giorni dopo il successo netto in Gara 1, l’Acqua S. Bernardo Cantù è pronta a tornare in campo al PalaDesio per la seconda sfida della serie contro la Real Sebastiani Rieti. La palla a due di Gara 2 è fissata per le 20.45 di questa sera e i brianzoli avranno l’opportunità di mettere un punto esclamativo sull’inizio di questa semifinale playoff. Ma se è vero che i 24 punti di scarto (83-59) raccontano di un dominio biancoblù, è altrettanto vero che nulla è già scritto. Coach Nicola Brienza ha subito spento qualsiasi entusiasmo prematuro nella conferenza stampa post partita: "Siamo stati bravi e abbiamo portato a casa Gara 1, ma bisogna resettare immediatamente. Dopo una vittoria come questa è fondamentale tenere alta la concentrazione. Rieti proverà a rispondere, dovremo farci trovare pronti". L’analisi del coach parte da un primo quarto non impeccabile, con un approccio un po’ lento, prima di trovare fluidità e ritmo difensivo. Da lì in avanti, è stata una progressione costante. Cantù ha alzato l’intensità e ha colpito ripetutamente con un attacco bilanciato: ben cinque giocatori in doppia cifra, con Moraschini top scorer a quota 13, seguito da McGee, Valentini, Hogue e Okeke, tutti autori di 11 o 12 punti. Anche dalla panchina è arrivato un apporto significativo, con un impatto difensivo che ha spento le velleità offensive di Rieti: "Lo si dice sempre, ma oggi vale ancora di più, perché dopo una bella vittoria come quella di oggi è doveroso tenere alta la concentrazione. Rieti proverà a sua volta ad alzare i giri del motore e noi dovremo essere pronti a rispondere. Siamo 1-0, è ottimo, ma adesso dobbiamo solo pensare a preparare la seconda partita di questa serie", la chiusura di Brienza. Rieti, dal canto suo, ha provato a restare in scia con le fiammate di Sarto e Spanghero, ma è apparsa in difficoltà nell’arginare il gioco corale canturino e nel trovare soluzioni efficaci contro la difesa di Brienza. I soli 7 punti segnati nel terzo quarto hanno di fatto compromesso ogni tentativo di rimonta. Ora tocca a Gara 2, un banco di prova cruciale per entrambe.

Per Cantù è l’occasione per confermare la superiorità mostrata in avvio di serie e cercare un vantaggio che la porterebbe a un passo dalla finale. Per Rieti, è una partita da dentro o fuori a livello mentale: una nuova sconfitta potrebbe rendere insormontabile la salita. I 3.867 spettatori del PalaDesio hanno già dato un segnale forte di partecipazione. Il clima si preannuncia infuocato anche questa sera, in una cornice ideale per un match che promette spettacolo e tensione da playoff. Cantù ha fatto il primo passo. Ora è il momento della conferma. Perchè non ci sono alternative. La squadra comasca ha un solo obiettivo dopo la vittoria nella serie con la Fortitudo Bologna, per tutti semplicemente la finale anticipata di questa A2: tornare in LBA.

A.L.M.