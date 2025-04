Ahmad trascina Carpegna Prosciutto alla vittoria contro Tezenis

Tezenis 81 Carpegna Prosciutto 85

TEZENIS: Copeland 21, Cannon 12, Gazzotti 6, Pittana ne, Faggian 3, Airhienbuwa, Palumbo 11, Virginio 2, Udom 20, Bartoli 6. All. Ramagli. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic, Cornis ne, Maretto 18, Imbrò, De Laurentiis 10, King 13, Bucarelli 6, Lombardi 5, Zanotti 3, Ahmad 30. All. Leka. Arbitri: Miniati, Cassina e Marzulli. Parziali: 18-8, 44-33, 62-53. Tiri liberi: Verona 22/27, Pesaro 14/17. Tiri da 3 punti: Verona 5/25, Pesaro 11/35. Rimbalzi: Verona 36, Pesaro 38. Fallo tecnico a Leka. Spettatori: 3.000.

Colpo di coda della Vuelle al termine di una partita caratterizzata da incredibili ribaltamenti. Ahmad trascina i suoi a una vittoria pesante sul campo di Verona, Pesaro risale una posizione e si prende l’11° posto: nel primo turno dei play-in affronterà Torino con il fattore campo a favore. Il problema da risolvere sarà quello dell’impianto perché, al momento, nelle date indicate per il primo ’spareggio’ (30 aprile o 1° maggio) la Vitrifrigo Arena non è disponibile.

L’inizio del match è da non credere: dopo 4’ il tabellone del palas di Verona dice 2-0, manco fosse una partita di calcio; poi la Tezenis raddrizza la mira mentre i biancorossi sembrano preda di un sortilegio, sbagliando l’impossibile. Dopo 8 minuti a secco Ahmad rompe l’incantesimo, quindi anche Pesaro entra in partita con la tripla di Lombardi (10-7), ma il finale di quarto è distratto e la squadra di Ramagli guadagna dieci punti di margine. Nel 2° periodo è Maretto a cercare di tenere a galla la barca biancorossa, ma l’energia che ci mettono Udom e compagni appare nettamente superiore. King segna 5 punti di fila con uno schiaccione perentorio, quindi ancora Maretto firma un gioco da tre punti per il -6 (24-18) ma alcune perse banali consentono a Verona di allungare fino al +15 del 19’ (42-27) e all’intervallo si va sul -11.

La ripresa inizia con la riscossa del duo americano e con un parziale di 11-0 in tre minuti la Vuelle riacciuffa i padroni di casa sul 44-44. Pesaro adesso è in fiducia, segna 15 punti in 5’ e sembra poter rovesciare l’inerzia. Invece Verona ritrova il filo del gioco e con Cannon e Copeland, che spara due bombe di fila, scappa via di nuovo a +11 (62-51). Pesaro però non molla, Ahamd adesso è inarrestabile, Bucarelli gli dà manforte trovando i primi punti di serata dall’arco e al 35’ arriva l’agognato sorpasso (69-70). La Tezenis si aggrappa a Copeland, che trova facili varchi in penetrazione, sul 78-72 a 3’ dal gong sembra finita, invece Maretto trova in reverse il -1 (78-77), Ahmad impatta sull’80-80 e poi scaglia a bersaglio il siluro del nuovo sorpasso (81-83), sigillando infine la vittoria dalla lunetta.

Elisabetta Ferri