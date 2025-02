Al PalaChemiba domani arriva una squadra a pari punti. Fabriano rischia grosso. S.Antimo osso duro

Ventisettesima giornata in serie B girone B con un match particolarmente delicato per la Ristopro Fabriano che domani, alle ore 18, come sempre al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ospita il Sant’Antimo. Match delicato perché i campani con 22 punti, frutto di 11 vittorie e 15 sconfitte, si trovano a pari punti con la squadra di coach Andrea Niccolai (e con Ravenna e San Severo) in undicesima piazza, dunque in zona play-in, il cui raggiungimento è l’obiettivo dei biancoblù.

Sant’Antimo arriva col morale alto: è reduce infati da una vittoria non agevole in casa contro il non irresistibile Latina, battuto 66-60 dopo un match in equilibrio. Tra i campani in luce Pio Ruggiero, migliore per valutazione con 20 e autore di 13 punti in 25 minuti: centro del 2004, 208 centimetri per 102 chilogrammi, Ruggiero viaggia alla media di 5.2 punti e 3.1 rimbalzi a partita fino a questo momento e dunque contro Latina ha disputato uno dei migliori incontri del campionato.

Con lui nel quintetto di partenza il play guardia Diego Jordan Lucas, classe 1996, appena 178 centimetri ma 8.9 punti e 3 assist per partita fino a questo momento, Riccardo Rota, altro giovane, ala del 2004 di 197 cm, 4.8 punti a gara, lo sloveno Ziga Jurcek, guardia di 26 anni, secondo miglior realizzatore dei suoi in stagione con 12.7 punti a cui aggiunge 4.9 rimbalzi e 2.1 assist e infine Giovanni Lenti, uno dei lunghi più produttivi dell’intero girone B: classe 1996, 2 metri di altezza, sta segnando ben 14.7 punti di media a cui aggiunge 9.3 rimbalzi, praticamente una doppia doppia sfiorata.

Tanti minuti anche per i più esperti Gabriele Spizzichini, classe 1992, play-guardia, 10 punti di media in stagione e ben 28’ sul parquet contro Latina pur partendo dalla panchina e Gabriele Berra, guardia ala di 24 anni, 8 punti a partita. La Ristopro, dopo i tanti problemi fisici che nelle ultime settimane hanno colpito diversi giocatori e la partenza di Raucci, avrà di nuovo Pierotti, già rientrato con la Luiss e il neo acquisto Hadzic, arrivato in settimana dal Chieti proprio per colmare l’assenza di Raucci.

Arbitrano Silvestri di Roma e Valletta di Montesilvano (Pe).

Andrea Pongetti