Al PalaLeonessa. Adrenalina da derby. C’è Brescia-Varese

di Alessandro Luigi Maggi

Alle 18.15 la Germani Brescia ospiterà l’Openjobmetis Varese al PalaLeonessa A2A per un attesissimo derby lombardo. Si tratta della 40ª volta che le due squadre si affrontano nella massima serie, con un bilancio che vede Brescia in vantaggio per 25-14. Interessante notare che nelle ultime 11 gare non si è registrata una vittoria esterna, l’ultima risale ai playoff della stagione 201718. Gli ospiti, lanciatissimi anche in Fiba Europe Cup, saranno privi di Leonardo Okeke, Matteo Librizzi e soprattutto Sean McDermott.

Alessandro Magro, allenatore della Germani Brescia, parte da favorito, ma pesa sul morale il ko di lunedì con la Virtus che è costato il primo posto in classifica: "Per noi la difficoltà sarà riuscire a giocare contro una squadra enormemente diversa da quella di Bologna, hanno perso da poco un elemento importante come Sean McDermott, giocano con un filosofia di gioco estrema che portano avanti da un paio di stagioni. Cercano di alzare i numeri dei possessi, cercano di tirare tantissimo da 3 punti, e sono la prima squadra per numeri di tiri tentanti in Lba e hanno tirato 41 volte da 3 nell’ultima partita di Fiba Europe Cup. Sfidano la squadra ad accettare questo ritmo frenetico".

Dall’altra parte, Marco Legovich, assistant coach dell’Openjobmetis Varese, non nasconde pregi e difetti del momento: "Gli ultimi dieci giorni sono stati molto importanti per noi perché abbiamo raggiunto tre vittorie consecutive in scontri fondamentali sia in campionato che in Fiba Europe Cup. Purtroppo abbiamo subìto l’infortunio di Sean McDermott, però la squadra è stata brava a reagire, a compattarsi, a stare insieme, anche grazie al contributo di Sean stesso che, nonostante l’infortunio, ha preso un rimbalzo nel finale di partita contro Scafati che è stato fondamentale. Parlando della coppa, dovevamo vincere a Tbilisi e lo abbiamo fatto; siamo riusciti a passare al turno successivo e siamo molto contenti".

"Ora ci aspetta un second round che sarà sicuramente più competitivo ed interessante - prosegue - , composto da squadre con le quali dovremo confrontarci fin da subito come Chemnitz che è prima in Germania quindi per noi sarà un’altra opportunità per crescere. Domenica torniamo a giocare in Lba, dove affronteremo una squadra profonda, forte, fisica ed aggressiva come Brescia che viene da una sconfitta maturata solo nel finale contro la Virtus Bologna. Ci aspetta una gara dura dove dovremo essere bravi a mettere in campo tutte le energie che abbiamo da spendere in questo momento per tenere il passo a livello di energia e fisicità e poi esprimere sul campo il nostro gioco fatto di transizione, corsa, aggressività nell’attaccare l’area, tutte cose che ci aprono i tiri da tre punti".