Alle 17 alla Itelyum Arena. Varese con Brindisi. La gara da non perdere

Varese si gioca la stagione. O quasi. Perchè in Europa si vola, ad un passo dalle semifinali di Fiba Europe Cup. Ma in campionato una nuova sconfitta significherebbe ricadere a soli 4 punti dalla zona retrocessione. E allora non si può fallire dalle 17 alla Itelyum Arena contro l’Happy Casa Brindisi, fanalino di coda reduce però dalla vittoria nella scorsa giornata di campionato con Cremona. Matteo Librizzi sarà out per una recidiva della lussazione della spalla sinistra, in quella che è la gara numero 28 tra le squadre, con i biancorossi avanti sia nel computo totale dei precedenti (15-12) che nelle sfide giocate in casa (11-3).

La sfida di andata, giocata domenica 10 dicembre, venne vinta dai pugliesi, che si imposero per 86-81, grazie ai 22 punti di un super Laszewski e ai 16 punti a testa di Senglin e Sneed. Così Scott Ulaneo, centro Openjobmetis Varese: "Dopo la prestazione contro Milano era importante ed è stato bello tornare a vincere in FIBA Europe Cup a Nymburk. Contro l’Olimpia non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco come avevamo programmato, ma siamo riusciti a farlo in coppa. Ora vogliamo ripeterci nella gara contro BrindisiZ.

A.L.M.